Ludopatía: el lobby que bloquea la ley y una nueva batalla en la interna libertaria

Juan empezó, en 2021, a jugar en un casino online que le recomendaban dos streamers que veía todos los días. Después siguió con apuestas deportivas, no deportivas y hasta de juegos de cartas. Tenía 20 años, perdió varios millones de pesos y le robó plata a la novia. Juan no se llama Juan, pero, en diálogo con elDiarioAR, cuenta que terminó pidiendo ayuda, que ahora está bajo tratamiento, pero que se enteró, hace unos meses, que un amigo está en la misma. Juan no es el único: según UNICEF, 1 de cada 4 adolescentes apostó alguna vez en casas de apuestas online.

La disponibilidad 24/7 a través del celular, el acceso a las billeteras virtuales y el bombardeo en redes sociales convirtieron la ludopatía, sobre todo la infantil, en una fuente de preocupación en todos los países de la región, que comenzaron a implementar regulaciones. En Brasil, Lula da Silva prohibió las “bets” antes de la primera vuelta electoral. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó hace dos años un proyecto que prohíbe la publicidad de las apuestas online en redes sociales, medios de comunicación y camisetas o estadios deportivos. La media sanción, ahora, está a punto de caerse.

En dos semanas, cuando finalice el período ordinario del Congreso, la iniciativa perderá estado parlamentario. La Libertad Avanza, que votó en contra en Diputados, logró cajonear la iniciativa durante dos años, con ayuda de diversos sectores del PRO, la UCR e, incluso, el peronismo. En la oposición acusan a las principales casas de apuestas –Betano, Betson, Codere, BetWarrior, BPlay– de presionar para no abrir el debate. Solo en la Provincia de Buenos Aires, según relevó el legislador Facundo Tinganelli, los siete principales casinos online de la provincia registraron ganancias por USD 1.656 millones mensuales. La semana pasada, cuando el diputado de La Cámpora intentó avanzar con el tratamiento de un proyecto propio de prevención de la ludopatía en la Legislatura bonaerense, gran parte del arco político se ausentó para boicotear el debate.

“Hay muchos intereses en juego en todos los partidos”, admite un peso pesado del peronismo, que intentó aprovechar la llegada del Papa León XIV para impulsar el tema en el Senado. La Iglesia comenzó a hacer su propio lobby y, desde hace un mes, tiene delegados de la Conferencia Episcopal que se reúnen con senadores del oficialismo y la oposición para avanzar con la sanción de la ley antes de que pierda estado parlamentario. “Tuvimos distinta receptividad, hubo unos pocos que lo tomaron con más proactividad”, desliza un miembro de la Pastoral Social que se reunió con los senadores.

¿Quién sí respondió, aprovechando la ocasión para diferenciarse del Gobierno? Patricia Bullrich.

Amenaza de ruptura en LLA

Bullrich conversó sobre el tema con el senador fueguino Agustín Coto, que apoya la media sanción de Diputados, y acordaron pronunciarse al mismo tiempo: dos días antes de la llegada del Papa, los dos senadores libertarios publicaron en sus redes sociales que la ludopatía infantil “destruye vidas” y que había que “ponerle un freno”. Los posteos pasaron desapercibidos en la opinión pública, pero no en Casa Rosada, que interpretó el posicionamiento por lo que era: un desafío abierto a la agenda del Gobierno.

Para Bullrich el beneficio era doble. Le enviaba un guiño al Episcopado en la previa papal y, a su vez, funcionaba como insumo en su guerra fría con el Ejecutivo. La jefa del oficialismo encadena desaires a los hermanos Milei como una estrategia de acumulación política. Empezó con los videoclips musicales y las diferenciaciones institucionales –la relación con la prensa o la Justicia– y escaló, ahora, hasta llegar a cuestionar el rumbo económico.

“Estos en algún momento van a decir ‘basta’ porque la sangría es diaria. La guerra fría en algún momento se va a desatar”, reconoce Bullrich, en conversaciones privadas con su círculo chico. No será ella quien rompa, les advierte, pero no evitará que lo haga el Gobierno.

Bullrich admite que, tras la partida del Papa León XIV, comienza una nueva etapa en su enfrentamiento con los hermanos Milei. La senadora considera que, por cómo están los números de la economía, Milei no reelegirá en 2027 y sondea alternativas. No esconde su deseo de ir de nuevo por la presidencia, pero repite: “Yo no voy a ser la vicepresidenta de un frente perdedor. Pero tampoco me voy a tirar a la pileta si no hay agua”. La senadora reconoce que, por más que caiga en las encuestas, el Presidente tiene herramientas para cambiar la situación política.

El debate por la ludopatía infantil se presenta, en este escenario, como una herramienta más para diferenciarse del Gobierno. La semana que viene, la senadora buscará abrir el debate en el Senado, aunque en su entorno admiten que no hay tiempo –ni votos– para sancionar el proyecto de Diputados. Junto a Coto y otros senadores libertarios, Bullrich analiza la posibilidad de impulsar un nuevo proyecto, que no sea el de Diputados ni el del Gobierno. Este último solo apunta a limitar las apuestas ilegales, rechazando cualquier regulación a la promoción de las casas de apuestas.

La senadora sospecha, sin embargo, que es cuestión de tiempo hasta que sus aventuras independentistas deriven en una ruptura. Karina Milei ya amagó con desplazarla de la presidencia del bloque y ubicar a Nadia Márquez en su lugar, pero el operativo no prosperó. Bullrich le advirtió que, de volver a intentarlo, el Gobierno no podrá volver a aprobar una ley en el Senado “en su vida”. Los aliados del PRO, la UCR y los partidos provinciales, en el Senado, no tienen buen vínculo con Casa Rosada. Pero ese no es el único problema: de echar a Bullrich, el Gobierno se arriesga a dinamitar todo el bloque libertario.

“A Patricia no la pusimos nosotros, nos la impusieron. ¿Pero ahora quieren echarla y poner a otra? Sería la caja de Pandora: lo hacen y les estalla el bloque en tres”, advierte un senador libertario.

La tregua que abrió la visita de León XIV duró poco. Menos de 48 horas después de su partida, la discusión por la ludopatía infantil expone una nueva fractura que amenaza con llevarse puesta la unidad de la bancada oficialista a un mes de que comience el año electoral.

MCM/CRM