Milei acelera hacia 2027: una mesa política dividida y demasiadas ambiciones en juego

En la Casa Rosada hay una preocupación que empieza a imponerse sobre las demás: cómo llegar a 2027 con la iniciativa política en manos de Javier Milei y no de sus adversarios. El Presidente pretende aprovechar los próximos meses para consolidar el rumbo económico, avanzar con las reformas que todavía tiene pendientes y modificar algunas de las reglas con las que se disputará el poder el año que viene. Pero entre los planes que se elaboran en Balcarce 50 y las condiciones necesarias para llevarlos adelante aparece un obstáculo que el oficialismo conoce demasiado bien: sus propias internas.

La visita de León XIV ofreció un breve paréntesis en esas discusiones. Apenas terminó, los funcionarios volvieron a encontrarse con los mismos problemas que habían dejado sobre sus escritorios. La suspensión de las PASO, las negociaciones con los gobernadores, el Presupuesto 2027 y las diferencias sobre el armado territorial integran una agenda que el Gobierno necesita ordenar antes de que el calendario electoral empiece a condicionar todas sus decisiones. La pregunta que empieza a circular en los despachos oficiales es si Milei podrá imponer su estrategia o terminará obligado a administrar las ambiciones de quienes lo rodean.

El objetivo presidencial tiene dos dimensiones. La primera es económica: sostener el equilibrio fiscal, mantener bajo control la inflación y llegar al próximo año con resultados que permitan defender la continuidad del programa libertario. La segunda es política: conseguir que esa estabilidad se traduzca en una mayor capacidad de negociación en el Congreso y, eventualmente, en una estructura electoral menos dependiente de acuerdos circunstanciales. Para Milei, ambas apuestas están conectadas. Sin una economía ordenada, considera difícil sostener su proyecto. Pero sin una base política más sólida, tampoco podrá avanzar demasiado con las reformas que pretende impulsar.

Las PASO, primera batalla

La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparece como una de las principales prioridades de la Casa Rosada. Sin ir más lejos, en el Senado se convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para este martes a las 15 con el fin de comenzar su debate. En el oficialismo consideran que eliminar esa instancia del calendario de 2027 podría alterar las condiciones de competencia y obligar al peronismo a resolver sus diferencias internas sin recurrir a una elección abierta. La apuesta no es solamente ahorrar recursos o simplificar el sistema electoral, como sostiene el discurso oficial: también tiene una evidente dimensión política.

El problema es que el Gobierno necesita construir una mayoría parlamentaria para conseguirlo. Y allí reaparece una contradicción que atraviesa buena parte de las negociaciones libertarias. Los gobernadores son interlocutores indispensables para avanzar con la agenda legislativa, pero no necesariamente socios deseados a la hora de distribuir lugares en las listas del año que viene.

En el entorno de Karina Milei prefieren mantener separadas ambas discusiones. La secretaria general de la Presidencia busca preservar la capacidad de decisión sobre el armado electoral y evitar compromisos anticipados con las estructuras provinciales. Los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem comparten esa resistencia a cerrar acuerdos que puedan limitar el crecimiento territorial de La Libertad Avanza.

Diego Santilli, en cambio, enfrenta el problema desde otra posición. Como jefe de Gabinete, necesita sostener el diálogo con los mandatarios provinciales y encontrar puntos de acuerdo que permitan destrabar las iniciativas oficiales. Pero la negociación se vuelve más difícil cuando los interlocutores saben que sus eventuales concesiones legislativas no necesariamente tendrán una contrapartida electoral.

¿Hasta dónde puede estirarse una negociación en la que una de las partes pretende obtener resultados inmediatos sin comprometer nada de lo que vendrá después? La respuesta será decisiva para determinar si la suspensión de las PASO consigue avanzar o termina atrapada en las contradicciones del propio oficialismo.

Una mesa política con demasiados proyectos

La discusión sobre las primarias expone un problema más profundo. La mesa política del Gobierno fue incorporando funcionarios y dirigentes con responsabilidades diferentes, pero esa ampliación no siempre se tradujo en una mayor capacidad para resolver conflictos. Por el contrario, las distintas aspiraciones que conviven en su interior empiezan a proyectarse sobre las decisiones que deberá tomar Milei en los próximos meses.

Karina Milei busca consolidar el control partidario y preservar su influencia sobre el armado de las listas. Los Menem defienden una estrategia de expansión territorial que privilegia la construcción de una estructura libertaria propia. Santilli necesita que la relación con los gobernadores no quede subordinada por completo a esa lógica electoral. Y Patricia Bullrich, desde el Senado, aparece cada vez más concentrada en construir un espacio de poder que le permita conservar protagonismo más allá de las decisiones que se adopten en Balcarce 50.

No se trata necesariamente de proyectos incompatibles, pero tampoco de intereses que coincidan de manera automática. ¿Cuántos de los dirigentes que hoy participan de las decisiones del Gobierno están pensando exclusivamente en el futuro de Milei y cuántos comenzaron a imaginar el suyo? La pregunta resume una inquietud que podría adquirir mayor importancia a medida que se acerque el 2027.

En ese escenario, el Presidente enfrenta un desafío que no puede resolver únicamente con disciplina discursiva. La unidad que suele exhibir el oficialismo en público no elimina las diferencias sobre la distribución del poder. Y cuanto más se acerque 2027, más difícil resultará postergar las definiciones que hoy generan incomodidad entre sus principales colaboradores.

La situación de Bullrich agrega una variable particular. Su creciente protagonismo parlamentario le permite construir una agenda propia y ampliar sus márgenes de autonomía. Para la Casa Rosada, el desafío será compatibilizar esas aspiraciones con una estrategia política que pretende mantener las principales decisiones concentradas en el círculo más cercano al Presidente. La tensión quedó expuesta apenas terminó la visita papal, cuando Martín Menem salió a presionar a la senadora para que acelerara la eliminación de las PASO. Bullrich, sin embargo, no parece tener demasiado apuro: responsabiliza a Santilli y a los primos riojanos por las negociaciones fallidas con los gobernadores, advierte que todavía no están los votos y prefiere concentrar sus esfuerzos en la ley de Discapacidad.

Hay una razón política detrás de esa resistencia: conservar las primarias también significa mantener abierta una eventual disputa por el liderazgo libertario en 2027. Como publicó María Cafferata en este diario, Milei llegó a ofrecerle la vicepresidencia, pero la exministra parece más interesada en preservar su margen de maniobra que en comprometerse anticipadamente con la reelección presidencial. En Balcarce 50 empieza a tomar forma una pregunta incómoda: ¿Bullrich sigue siendo una aliada indispensable o ya se prepara para convertirse en una competidora?

El Presupuesto y la continuidad del ajuste

La otra gran discusión será el Presupuesto 2027. Milei pretende convertirlo en una nueva expresión de la continuidad de su programa económico, con el equilibrio fiscal como principio ordenador y sin abrir la puerta a un incremento del gasto que pueda comprometer los objetivos de su administración.

Sin embargo, la discusión presupuestaria también pondrá a prueba la relación con los gobernadores y los bloques parlamentarios que el Gobierno necesita para aprobar sus iniciativas. Las demandas provinciales, las partidas destinadas a sectores sensibles y la distribución de recursos volverán a ocupar el centro de las negociaciones.

Para el oficialismo, el desafío consistirá en conseguir respaldo político sin modificar los fundamentos del programa económico. Para sus interlocutores, en cambio, la discusión no se agotará en las metas fiscales: también estará atravesada por las necesidades de sus provincias y por los costos que deberán asumir frente a sus propios electorados.

El Gobierno aspira a que la estabilidad económica se convierta en su principal activo político de cara a 2027. Pero todavía deberá demostrar que puede transformar esa apuesta en una mayoría capaz de sostener sus reformas. El Presupuesto será una primera prueba de esa capacidad y, al mismo tiempo, un anticipo de las tensiones que podrían atravesar el próximo año.

PL/CRM