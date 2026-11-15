Catolicismo sin paquete completo

Iba a empezar esta columna escribiendo que quedan pocos eventos de esos que convocan a todos más allá de los nichos: el Mundial, pongamos, o la visita del papa. Pero me corrijo: el lunes pasado, en la función de mi obra Los malcasados (que está basada en Los malcasados de Valencia, una obra española de 1618, así que tiene bastantes alusiones al catolicismo) metí una pequeña mención contextual a la recepción de León XIV, una pavadita sobre el concierto de la Sole y la elección del repertorio. Ya cuando lo ensayé con los actores me di cuenta de que no habían visto nada; de hecho ni sabían que había tocado la Sole. Hora y media después, solo un veinte por ciento de los asistentes parecía saber de qué hablábamos. Evidentemente en el segmento de asistentes al teatro independiente un lunes a la noche el asunto no era tan omnipresente como parecía en internet. Hay que celebrar la posibilidad de sustraerse a cualquier cosa: ser Betty Sarlo e ir al museo durante la final de Argentina, dejar pasar de costado los feriados papales o la Navidad o la muerte de algún ídolo popular, como quien oye llover. Que el hecho de que algunos no participen no le opaque a nadie su disfrute, ni su encuentro con las multitudes. Me da la sensación de que esta vez fue así, el que quiso sentirse parte fue parte y el que no, no se sintió juzgado; muy cristiano.

Por su parte, León XIV tuvo una intervención cálida, sincera y moderadamente carismática sin grandes gestos iconoclastas, muy a tono con la época. Hubo momentos emotivos e importantes, como el encuentro con el Cottolengo Don Orione o con los presos de la cárcel de Devoto, pero fueron momentos clásicos del cristianismo, reivindicaciones históricas, no instancias rupturistas. No hubo alusiones a la diversidad ni desafíos a la autoridad o a la tradición; León no recibió ni dio respuesta al reclamo de las 43 mujeres que acusan al Opus Dei de trata de personas; no convocó a hacer lío ni hizo grandes esfuerzos por distanciarse de ninguna mala fama de la iglesia. No me interesa evaluar este tono como bueno o malo, ni contrastarlo con Francisco en términos de estilos personales; creo que efectivamente se trata, sobre todo, de una diferencia de tiempo histórico, y una que quizás tenga algo de interesante. El catolicismo deja de intentar abarcarlo todo; acepta su destino de religión no hegemónica, o más bien, acepta convivir con un mundo en el que nada es hegemónico salvo el dinero. Deja de intentar, incluso, ser cool o ser canchero, o ser progresista. Es lo que es; quien quiera ser cristiano y progre lidiará con sus contradicciones como hacemos todos con las mil que tenemos, sin que la propia iglesia se lo resuelva por adelantado.

Creo que eso que algunos hoy llaman un revival del catolicismo puede entenderse con más precisión en relación con este contexto que describo. Numéricamente, crecen tanto las personas que no se identifican con ninguna religión como las que se identifican con cultos no cristianos; en el día a día de las iglesias no se ve más gente, tampoco en los voluntariados ni en los colegios religiosos. Y sin embargo sí hubo un récord de asistentes a la peregrinación de Luján este año, y sí hubo dos millones de personas en la Capital Federal recibiendo al papa. Un referente juvenil como Luquitas Rodríguez entrevista a León para un montón de chicos que no irán a misa el domingo ni dejarán de comer carne en la cuaresma, pero lo escuchan con atención. Muchas discusiones, sobre todo entre ateos y agnósticos, se preguntan si esto es “de verdad”, si no se trata de “una pose”. Siempre creo que esa es la pregunta incorrecta, un interrogante que se apoya en un vocabulario conceptual absurdo: me parece idéntico a la gente que le mide la homosexualidad en sangre al resto, como si hubiera que tener uno, dos o cincuenta novios para pasar de gay-pose a gay-verdadero; o como esa burla vieja a los “nuevos fans” de una banda que no conocen todos los discos. Es tan poco interesante como la discusión sobre el impacto político que puede tener la visita del Papa; el catolicismo no decidía una elección ni siquiera en los sesenta, cuando el 90% de los argentinos se declaraba católico.

El auténtico triunfo de la pluralidad, en el fondo, está representado en estas nuevas formas de ser católico, en la posibilidad de no comprar los paquetes completos. Es interesante, también, cuáles son los componentes que pierden popularidad y cuáles los que la ganan: pierde terreno la cotidianidad de la misa, es verdad, frente a la excepcionalidad de la peregrinación, pero también retrocede el goce en el cumplimiento de la regla, el concepto de la religión como algo que se trata más de prohibiciones que de aperturas, más de no experimentar que de experimentar. El cristianismo, igual que el budismo en los 90, se vuelve para las personas que no estuvieron obligadas a vivirlo de una manera determinada un mapa posible de experiencia y de búsqueda. Más allá de las sobreactuaciones de las redes sociales, es un triunfo de la libertad, y no una derrota.

TT/AR.