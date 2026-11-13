Martín Menem presiona a Bullrich por las PASO y la senadora desafía al Gobierno con la ley de Discapacidad

El Papa León XIV abandonó el país y, en menos de 24 horas, el Gobierno volvió a su programación habitual. Martín Menem salió a marcarle la cancha a Patricia Bullrich y la apuró para que apruebe la eliminación de las PASO. La senadora, que quiere conservar la herramienta electoral, se desentiende del debate y apunta contra Diego Santilli y los Menem por las negociaciones fallidas con los gobernadores. Impulsa, en cambio, la sanción de la ley de Discapacidad. Los votos para aprobar la reforma electoral, asegura, todavía no están.

Quedan solo dos semanas para que finalice el período ordinario en el Congreso y, luego de una breve tregua papal, La Libertad Avanza está decidida a retomar la agenda política. La prioridad es la reforma electoral, que avanza con la eliminación de las PASO y la privatización de las campañas electorales: una iniciativa que el Gobierno intenta impulsar hace medio año sin éxito. Es una pieza fundamental para la estrategia electoral de Karina Milei, que pretende quitarle al peronismo una herramienta para dirimir sus peleas intestinas. La secretaria general de la Presidencia pretende que su hermano gane en primera vuelta y, para eso, necesita a la oposición dividida.

El miércoles a la noche, apenas unas horas después de que el Papa partiera para Perú, Lule Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich conversaron con el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, para que convocara una reunión para el próximo martes. Bullrich no esconde que quiere conservar las PASO como una alternativa política para 2027 –tiene la fantasía de que, si Javier Milei sigue cayendo en las encuestas, aceptará ir a una interna contra ella–, pero deja correr las negociaciones en el Senado.

“Yo no me encargo de nada, es cosa de Casa Rosada”, farfulla, en privado, la jefa del oficialismo, quien acusa al Gobierno de no poder cerrar un acuerdo con los gobernadores que habilite los votos para aprobar la reforma. En paralelo conversa con dirigentes del peronismo y sondea a los aliados del Gobierno en el Senado, convencida de que, si llegara a escalar la tensión con los hermanos Milei, se pondrán de su lado. Cuando se enteró que Karina quería descabezarla de la conducción del bloque para ponerla a Nadia Márquez les advirtió: “Hagan lo que quieran, pero no vuelven a aprobar una ley en su vida”.

Martín Menem, que mantiene una sociedad política y personal con Karina –le responde directamente, pero también tiene influencia sobre la hermana presidencial–, aprovechó los movimientos para arrinconar a la senadora. “La eliminación de las PASO es un tema que está en el Senado, se está trabajando. Uno puede prometer, pero al final depende de que las personas voten por la afirmativa”, deslizó el presidente de la Cámara de Diputados, en diálogo con Radio Mitre por la mañana.

Irritada, Bullrich le respondió instalando una nueva agenda: la nueva Ley de Discapacidad. Hace un mes, anticipando la llegada del Papa León XIV, el Gobierno aceptó negociar con los aliados una iniciativa que blinda el sistema de prestaciones por discapacidad, su actualización mensual por IPC y un cronograma de pagos de las compensaciones que el Estado adeuda a los prestadores. El proyecto se aprobó casi por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero el Gobierno apostó, luego, a ponerlo en pausa. Bullrich, yendo a contramano de las indicaciones de Casa Rosada, decidió darle impulso.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, tuiteó Bullrich, apenas unas horas después de la entrevista. Y remató: “Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

El mensaje cayó como un baldazo en el Gobierno, que no se esperaba el comunicado. En una reunión con los jefes de bloque opositores, Bullrich había acordado sesionar el próximo jueves para sancionar la nueva ley de Discapacidad. Pero el Gobierno apostaba a dilatar el debate, aprovechando que en dos semanas finaliza el período de sesiones ordinarias y, una vez que arranque el receso, solo se podrá abrir el recinto si el Ejecutivo convoca a extraordinarias.

Milei pretende convocar extraordinarias para aprobar la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, pero nada decía de la nueva ley de Discapacidad, que va en contra del texto original del Presupuesto que presentó en septiembre. Ahora, si Bullrich habilita el debate, la oposición podrá sancionar la ley por casi unanimidad, dejando a Milei sin espacio para vetarla.

MCM/CRM