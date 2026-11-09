Cumbre del Trabajo en la UCA: el Papa se reúne con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales

“Vamos León 14, para que haya más trabajo”, exclama un vendedor ambulante que, calcinándose bajo el sol, ofrece banderas doradas con el rostro del Papa y una leyenda que dice “Bienvenido León XIV a la Argentina”. En pleno Puerto Madero, a kilómetros del Monumento de los Españoles donde el Sumo Pontífice dio una misa masiva para cientos de miles de fieles, los curiosos y los creyentes se arremolinan a los costados de la Avenida Moreau de Justo, por donde el Sumo Pontífice pasará para encabezar una cumbre con sindicalistas, empresarios y referentes de las organizaciones sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Es el encuentro más esperado por los líderes sindicales, que vienen apostando a que el desembarco del Papa en la Argentina permita fortalecer la agenda de protestas contra el gobierno nacional. El discurso institucional de León XIV en el ex CCK –ahora conocido como Palacio Libertad– la noche anterior los había ilusionado: su frase sobre que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía” había sido interpretada como un gran espaldarazo a los reclamos de los gremios al plan económico de Javier Milei. Esperaban un mensaje similar para la tarde, cuando algunos de los líderes sindicales tendrán la oportunidad de transmitirle al Sumo Pontífice un panorama sobre la situación social y laboral de la Argentina.

“El encuentro ya simboliza algo que estuvo ausente en nuestro país desde que gobierna Milei. Jamás hubo una convocatoria a los movimientos sociales y al mundo empresario para discutir de qué manera se construye una sociedad con empleo y derechos”, destacó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, antes de ingresar al auditorio de la UCA donde se desarrollará la cumbre del “Mundo del Trabajo”. “Es un encuentro también para definir de qué manera el empresariado puede asumir su papel tal como lo plantea la doctrina social de la Iglesia y no como parte de la lógica despiadada de los mercados que excluye cualquier acción que no sea maximizar la renta”, agregó, en diálogo con elDiarioAR.

“Esperamos que el Papa ponga al trabajo como ordenador social, como centro de la economía”, sumó uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, antes de ingresar. Los tres triunviros –Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello– habían arribado juntos, con gran parte del consejo de la CGT, como Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA). El secretario general de los trabajadores de la construcción es uno de los líderes sindicales que más contacto tiene con terminales de Casa Rosada, un vínculo que fue clave para negociar la letra chica de la reforma laboral a principio de año.

La CGT irá al encuentro con un documento que de cuenta de su “preocupación por el mundo del trabajo, por las nuevas reglas de la producción de bienes y de servicios, por la inteligencia artificial, por la transformación”, tal como explicó Sola. Los sindicatos buscarán hacerle saber al Papa que su llegada se produce en un contexto social marcado por la caída del poder adquisitivo y del empleo formal. Según el último informe de CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026, se perdieron un total de 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas.

Los empresarios tampoco quieren perderse el encuentro con el Papa, a quien recibirán con sus propias expectativas y demandas. La noche de su llegada, el Grupo de los 6 –el organismo que nuclea a la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina– le envió un documento público titulado “Nadie puede solo”. Allí, los principales representantes empresariales proponen organizar una mesa de diálogo con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil.

El encuentro, que se lleva a cabo en la sala San Juan Pablo II de la UCA, ubicado en Puerto Madero, tiene capacidad para poco más de 700 personas. Los asientos se negociaron hasta último momento, ya que la Iglesia pidió que las delegaciones fueran reducidas. Además de los líderes sindicales de la CGT y la CTA, fueron invitados Alejandro “Peluca” Gramajo, de la UTEP, y Silvia Saravia, de Libres del Sur.

Del lado empresarial fueron invitados la AEA, la Cámara de la Construcción, Arcor, Ledesma, la UIA, representada por su vicepresidente Martín Cabrales, y la Mesa de Enlace. A todos –sindicalistas, referentes sociales, empresarios– se convocó con la misma invitación. “Será una oportunidad privilegiada para encontrarnos con el Santo Padre y compartir, junto a representantes de los distintos sectores del mundo del trabajo, un momento de diálogo, encuentro y fraternidad”, reza, al final del documento.

MCM/LN