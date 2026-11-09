Una investigación encuentra en TikTok miles de contenidos de abusos sexuales a niños: “Ofrecen videos de sus hijas y sobrinos”

Es la red social donde más tiempo pasan los menores de edad en todo el mundo y también una “vidriera” del abuso sexual infantil. Es lo que revela sobre TikTok una nueva investigación de Maldita.es, medio español, que pone el foco en cómo, a la vista de cualquier usuario, la plataforma expone videos e imágenes de pederastia sin filtros e incluso sirve para derivar a otras vías de compraventa de este material. En 35 días de recogida y análisis de datos, los investigadores documentaron 231 perfiles que publicaron 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito. En total, suman 48 millones de visualizaciones.

El exhaustivo trabajo de campo de Maldita.es, que comienza a publicarse en forma de serie desde este lunes, se realizó entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Y pese a la legislación y las políticas internas de la plataforma, el último día de investigación el 59% de los perfiles seguían activos. “Hemos recorrido TikTok como lo haría un pederasta y la conclusión es que el abuso no se esconde en un rinconcito ni es difícil de encontrar. Todo lo contrario: se apoya en las propias herramientas de la plataforma para florecer y darse a conocer”, explica Clara Jiménez Cruz, cofundadora y CEO de la Fundación Maldita.

Las grabaciones e imágenes halladas no forman parte de conversaciones privadas, sino que cualquiera puede acceder a ellas. Los perfiles funcionan como “auténticos catálogos de abuso sexual infantil”, concluye la investigación, que apunta a que son cuentas dedicadas “casi exclusivamente” a esta actividad ilegal y que acumulan miles de visualizaciones, seguidores y “me gusta”. Maldita denunció a TikTok una muestra de 50 videos, pero la plataforma solo borró el 10% y bloqueó el 26% únicamente en España, describe el informe TikTok: el hogar del pederasta.

Tras el rastreo que hizo el equipo, se clasificó el contenido en los casos de abuso sexual explícito —videos e imágenes publicados por los 231 perfiles— y aquellos que presentan indicios, utilizan la sexualización de menores de edad como reclamo, conducen a canales de compra o afirman poseer material. Sumando todas las tipologías de este ecosistema, la investigación dio con 26.000 cuentas de “potenciales pederastas”. Se trata de la tercera investigación de Maldita al respecto, que antes de publicar se puso en contacto con la plataforma sin obtener respuesta.

A pesar de la crudeza del contenido, Maldita consideró “fundamental” contar qué contiene “para hacer consciente a la sociedad de lo que está pasando a la vista de cualquiera en una de las plataformas más grandes del mundo”. Y también para poner sobre la mesa la “facilidad” con la que se accede: el buscador de TikTok es una “herramienta sin filtros para un pederasta” y el propio algoritmo de la red social es el que “acaba conduciendo” a los usuarios a más material. De hecho, fue una de las principales fuentes del equipo investigador, que trabajó en todo momento con un protocolo de apoyo psicológico.

Los países más destacados son España, Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia. De hecho, se registraron 7.725 cuentas vinculadas a la posesión, distribución o intercambio de abuso sexual infantil en español. Al menos 55 especifican que tienen material “propio” y varios dicen en abierto que esos contenidos son “con sus propios hijos, hermanos o sobrinos”. Otros presumen de la cantidad de archivos que poseen. “Yo tengo con mi hermano peque” o “intercambiamos yo tengo también con mi sobrino”, son algunos de los ejemplos aportados.

Maldita se puso en contacto con 12 usuarios utilizando mensajes directos de TikTok, de los cuales ocho afirmaron tener material y cuatro aseguraron que era de niños o niñas de su propio entorno familiar. Son de España y se mantuvieron “dispuestos a hacer una videollamada con el menor a su cargo”, revela el estudio. El resultado de la investigación propició que Maldita.es, junto con el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, haya interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática.

El trabajo demuestra, además, que TikTok “facilita” el acceso a “redes de compraventa y el contacto entre pedófilos”. Los perfiles suelen promocionar abiertamente el método de contacto y los precios y facilitan en su biografía, mensajes o publicaciones nombres de usuario que conducen a canales de Telegram, Zangi o Whatsapp. “Es allí donde se realizan las transacciones”, afirma Maldita, que contactó con alguno de estos usuarios para comprobarlo.

“Ganchos” para atraer clientes

El estudio localizó grabaciones con efecto difusor en los que se identifican violaciones y tocamientos a niños y niñas, a veces acompañados de audios del abuso “para atraer clientes”. Hay también videos ligeramente pixelados en forma de miniatura o material explícito con un emoticono que tapa una parte de la escena. Muchos perfiles “camuflan” las imágenes entre otros contenidos o insertan pequeños recuadros que reproducen fragmentos. Todo ello como “reclamo” y a modo de “adelanto” que ofrecen a posibles compradores. “video completo”, reclaman otros usuarios en los comentarios.

Algunas cuentas ponen fotogramas directamente en su imagen de perfil y otros presentan imágenes explícitas con un texto superpuesto, una de las técnicas más comunes. Varios perfiles publican contenido implícito que sirven de “gancho” para que los usuarios “sepan dónde pueden adquirir material”: por ejemplo, imágenes de niños con el torso desnudo o tumbados en la cama, niñas enseñando saliva, simulando una masturbación o con la entrepierna de un hombre adulto a su lado.

El trabajo también exploró los directos de menores de edad como un foco en el que los espectadores “piden a los niños que hagan cosas, a veces sexuales, a cambio de dinero”. En total, documentó 91 lives de 17 países en los que ocurre esto, a pesar de que la red social prohíbe a las personas que tienen menos de 18 años que hagan directos.

La “pasividad” de TikTok

La investigación alerta de la “pasividad” de TikTok ante este tipo de publicaciones: de los 50 videos denunciados por Maldita a la plataforma, solo borró cinco y bloqueó 13 en España. En el 6% de los casos no dio respuesta y en el 58% restante consideró que no infringían la ley ni sus propias normas. Aunque en estas directrices se afirma que este tipo de infracciones puede llevar a la cancelación de la cuenta, el 47% de los usuarios que habían publicado estos videos y que fueron retirados por TikTok a raíz de la denuncia, siguieron activos después.

El informe relata un ejemplo de la respuesta de la plataforma y señala a una pieza que combina dos grabaciones de un niño pequeño —una en la que está peinándose y otra en la que está tomando algo con otros menores— con un tercer video que aparece de forma oculta en el espacio entre ambas imágenes y que muestra un abuso sexual. Fue una publicación reportada específicamente por Maldita a TikTok en dos ocasiones, pero la red social las rechazó y a 28 de octubre sigue colgado con comentarios de usuarios que pedían la “grabación completa”.

El medio centenar de elementos de los que alertó Maldita acumulaban 8,8 millones de visualizaciones, por lo que es difícil pensar que puedan pasar desapercibidos para TikTok, denuncia el medio. El video más popular superaba los cuatro millones, fue bloqueado en España, pero la cuenta que lo publicó sigue abierta con más de 3.000 seguidores y la foto de perfil de un niño. Maldita advierte de que estas grabaciones son ilegales y quienes las publican “están cometiendo un delito en la mayoría de las jurisdicciones del mundo” mientras que la actitud de la red social “siembra dudas” sobre el cumplimiento de sus obligaciones.