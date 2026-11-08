Con la ONU en pausa, el kirchnerismo lleva a Washington y Nueva York la denuncia por la “proscripción” de Cristina Kirchner

Una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viajará a Estados Unidos entre el 9 y el 13 de noviembre para exponer en Washington y Nueva York la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. La integran el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada y dirigente sindical Vanesa Siley, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi.

Según los organizadores, el eje será denunciar el debilitamiento del sistema democrático y la “proscripción judicial” de la expresidenta. La comitiva sostendrá que el país va hacia una elección presidencial con la principal dirigente opositora inhabilitada para competir, y lo presentará como un disciplinamiento político que afecta la soberanía popular y los estándares internacionales de derechos humanos.

La agenda tras la victoria de los demócratas

El lunes se reunirán con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA), migrantes y activistas en Washington y Maryland. El martes dialogarán con juristas en el Washington College of Law de la American University. En Nueva York, el miércoles participarán de un panel sobre poder judicial y política en Brasil y la Argentina en The New School, y el jueves, de un debate en el CUNY Graduate Center. Además, prevén reuniones con Susan Segal, del Council of the Americas, el Center for Economic and Policy Research (CEPR) y la red de organizaciones civiles CIVICUS.

El comité enmarca el viaje en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas ganaron las dos cámaras del Congreso. Sus integrantes buscarán vincular el caso con el avance de las extremas derechas, en línea con lo que planteó Cristina Kirchner en su entrevista con The Washington Post del 2 de noviembre. Allí pronosticó que Donald Trump, “el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina”, perdería en su propio país. Sobre una candidatura en 2027, dijo: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

Sin respuesta de la ONU

La delegación llega a Estados Unidos tras la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el viernes pasado, de cerrar su período de sesiones sin resolver el pedido de la defensa para suspender la inhabilitación de Cristina. Volverá a reunirse en marzo de 2027. A fines de octubre, el organismo le había dicho a la agencia EFE que una decisión sobre el caso “no es inminente”. En el entorno de la expresidenta sostienen que, al tratarse de una medida cautelar, la respuesta podría llegar antes.

La Corte Suprema dejó firme en junio de 2025 la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. La expresidenta también es juzgada en las causas Cuadernos y Hotesur-Los Sauces. Desde marzo de 2025, el Departamento de Estado le prohíbe el ingreso a Estados Unidos por su “participación en importantes casos de corrupción”.