Sobrevivientes de abusos en la Iglesia le exigen al papa que aparte a todos los acusados mientras investiga la Justicia

La Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP) y la organización argentina Adultxs por los Derechos de la Infancia exigieron que la Iglesia católica aparte de inmediato a todos los clérigos y religiosas acusados de abuso sexual, mientras la justicia ordinaria de cada país investiga. El reclamo, difundido el sábado en Buenos Aires, coincide con la primera visita de León XIV a América Latina, que este domingo llega a la Argentina.

Las organizaciones pidieron también “rendición de cuentas y consecuencias” para los integrantes de la jerarquía eclesiástica “que encubrieron estos delitos y promovieron una cultura de silencio”, y asistencia económica, física y psicológica para las personas sobrevivientes. Reclamaron además comisiones públicas de rendición de cuentas y reparación, “para terminar con el vergonzoso doble estándar aplicado a las víctimas y pueblos de América Latina en relación con las víctimas y sociedades de Europa y América del Norte”.

En la Argentina no existe una cifra oficial de víctimas. Una investigación de elDiarioAR publicada en 2022 contó 128 sacerdotes, monjas y religiosos denunciados por abuso sexual en los veinte años posteriores al caso Grassi. Solo 31 recibieron una condena judicial.

León XIV estará en el país hasta el miércoles 11, cuando seguirá viaje a Perú. El Vaticano anunció el 27 de octubre que durante la gira se reunirá con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero, sin precisar dónde ni con quiénes. Víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza y representantes de 43 ex numerarias auxiliares del Opus Dei que denunciaron trata de personas pidieron participar.

La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, una de las principales organizaciones argentinas de víctimas, rechazó la visita y anunció en agosto que no tiene “ninguna intención” de reunirse con el pontífice.

SNAP mantiene además un reclamo contra el propio León XIV. En marzo de 2025, cuando todavía era el cardenal Robert Prevost y antes del cónclave que lo eligió Papa, la red lo denunció ante el Vaticano por su manejo de casos de abuso en Chicago y en Chiclayo, la diócesis peruana que encabezó hasta 2023. La diócesis sostiene que el entonces obispo ordenó una investigación preliminar y envió los resultados a Roma.