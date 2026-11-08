Si te gusta elDiarioAR, asociate, bancanos

Apenas elDiarioAR anunció el pasado domingo que me nombraba como nuevo director, recibí el saludo afectuoso de familiares, amigos, colegas y lectores, pero dos de ellas me anticiparon además que se iban a asociar a nuestro medio. Una me dijo que volvería a hacerlo después de haberse dado de baja y otra me comentó que siempre había querido hacerlo, pero lo iba postergando y ahora se había decidido a sumarse y a promoverlo entre sus conocidos. Hoy quiero invitar a todos los demás lectores, a aquellos que nos vienen acompañando desde hace casi seis años, a sumarse como socios, es decir, a contribuir económicamente con $6.900 por mes (el equivalente a dos cafés en un bar) o $69.000 por año, para que el diario pueda seguir contando la realidad como hasta ahora, con periodismo profesional, sin neutralidad a la hora de la defensa de los derechos humanos, echando luz sobre los que los poderes políticos, económicos y de otros órdenes quieren ocultar.

En mi nueva función de director periodístico de elDiarioAR, no vengo más que a continuar el legado de mis antecesores, Martín Sivak, Marcelo Franco, Delfina Torres Cabreros y Mariana García, en el compromiso con la prensa de calidad, independiente, rigurosa, de investigación, que amplifica las voces de víctimas, marginados y excluidos. Nacimos un 10 de diciembre (de 2020), el día del regreso a la democracia y también de los derechos humanos. Nos guían los derechos a la vida, la libertad, la justicia, al trabajo, el ocio, el cuidado, la educación y la cultura, entre todos los que las Naciones Unidas declararon otro 10 de diciembre (de 1948).

En estos años te contamos lo que nadie sabía sobre los casos de Manuel Adorni, José Luis Espert, los Pandora Papers, Cristian Ritondo, Andrés Vázquez, Norberto Milei, la Conmebol, la retención de fondos para ciencia, los abusos en la Facultad de Odontología de la Universidad de La Plata y en la Iglesia católica argentina, la presunta evasión tributaria de Mercado Libre y otras grandes multinacionales tecnológicas, entre otros. Cada semana te ofrecemos los artículos de Tamara Tenenbaum, Sebastián Lacunza, Pedro Lacour, María Cafferata, León Nicanoff, Agustina Larrea, Diego Fischerman, Laura Haimovichi y Moira Soto, además de notas periodísticas y columnas de opinión propias y de nuestro medio hermano, eldiario.es, y otros como The Guardian, Mongabay Latam, la Agencia de Noticias Tierra Viva, Dialogue Earth y El Ciudadano. También les compartimos los podcasts Algo Prestado, de Tamara Tenenbaum, e HistoriAR, de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, y los videos de DW.

Pero elDiarioAR también necesita de vos. No sólo se financia con publicidad privada y pública y fondos internacionales de apoyo al periodismo independiente. También dependemos del apoyo de nuestros lectores. Ofrecemos toda nuestra información sin pedir nada a cambio, con libre acceso. Pero te pedimos que te hagas socio. A voluntad. Ojalá te sumes. Te necesitamos.

AR