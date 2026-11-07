Boca es campeón de la Tabla Anual tras un gol agónico de Enner Valencia

Boca Juniors se consagró este sábado campeón de la tabla anual de la Liga Profesional 2026, luego de derrotar por 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, gracias a un gol de Enner Valencia en la última jugada del encuentro.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró así cortar una sequía de más de tres años sin títulos, en una jornada en la que estuvo al borde de quedarse sin la consagración.

Durante buena parte del partido, Rosario Central se encaminaba al campeonato gracias a su victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras Boca no conseguía romper el empate frente al conjunto de Florencio Varela.

Sin embargo, cuando todo parecía definido, apareció el delantero ecuatoriano para marcar el gol de la victoria y desatar el festejo de los hinchas xeneizes.

De esta manera, Boca se quedó con el título que premia al equipo que más puntos sumó entre las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, y sucedió a Rosario Central, ganador de la primera edición en 2025.