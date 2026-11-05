Revelan movimientos millonarios en una cuenta de Sebastián Pareja y la compra de un departamento en Puerto Madero a nombre de su madre

Una investigación de Revista Noticias puso bajo la lupa los movimientos financieros de Sebastián Pareja, diputado nacional de La Libertad Avanza y uno de los principales armadores políticos de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. El trabajo periodístico reveló una serie de transferencias millonarias en una cuenta bancaria compartida con sus padres, posibles inconsistencias respecto de su declaración jurada patrimonial y la compra de un departamento en Puerto Madero por 350.000 dólares, escriturado a nombre de su madre, de 80 años.

Consultados por elDiarioAR, desde el entorno del legislador decidieron no responder sobre las revelaciones de la investigación que involucran al dirigente libertario, que además de conducir el partido en territorio bonaerense, preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encargada del control parlamentario sobre la SIDE y sus gastos reservados.

La investigación, titulada Los números desparejos de Pareja, reconstruye operaciones bancarias realizadas durante 2025 y enero de 2026 a partir de documentación incorporada a un expediente judicial que tramita en San Nicolás, donde la exesposa del diputado, Luciana Díaz, mantiene un litigio por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común. En ese contexto, distintos bancos remitieron información financiera del dirigente, cuyos registros fueron contrastados por Noticias con sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y documentación del Registro de la Propiedad Inmueble porteño.

Uno de los principales hallazgos se concentra en una cuenta del Santander que durante buena parte de 2025 tuvo como titulares a Pareja y a su padre, Miguel Ángel Pareja, y a la que en noviembre se incorporó su madre, Matilde Benzi. Según publicó Noticias, al 31 de diciembre de 2025 esa cuenta registraba un saldo de aproximadamente 15 millones de pesos y 236.000 dólares que no aparecerían reflejados en la declaración jurada del legislador. La revista plantea así interrogantes sobre el origen de los fondos y su correspondencia con el patrimonio declarado.

Los movimientos financieros reconstruidos por la publicación muestran que, entre junio y agosto de 2025, la cuenta recibió seis transferencias por un total de 107,5 millones de pesos. El 29 de junio ingresaron 40 millones; durante julio se registraron otras dos operaciones por 5 y 21 millones; y en agosto llegaron tres transferencias adicionales por 21,5 millones, 11 millones y 9 millones de pesos. Según la investigación, los resúmenes bancarios consultados no identifican a los remitentes de esos fondos. El dinero, según Noticias, colocado en plazos fijos prácticamente de inmediato.

La coincidencia temporal resulta significativa: durante esos meses, Pareja estaba dedicado al cierre de listas y a las negociaciones por las candidaturas bonaerenses y nacionales de La Libertad Avanza. La investigación, que se conocerá completa este viernes 5 de noviembre, también menciona transferencias periódicas de un millón de pesos y las relaciona, a modo de interrogante, con las denuncias formuladas por Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI de La Plata, quien había acusado al dirigente de exigirle parte de su salario.

PL / NB