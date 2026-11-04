El riesgo país trepó a 850 puntos por la caída de los bonos argentinos

Los activos financieros argentinos volvieron a mostrar un desempeño negativo este miércoles, en contraste con la recuperación de los mercados internacionales. El riesgo país subió 19 unidades, hasta los 850 puntos básicos, impulsado por una nueva caída de los bonos soberanos, que registraron pérdidas de hasta el 0,6%.

El indicador elaborado por JPMorgan avanzó un 2,3% durante la jornada y alcanzó así su valor más elevado de los últimos doce meses, en un escenario de creciente cautela entre los inversores respecto de la deuda argentina.

La tendencia local contrastó con la reacción de las principales bolsas del mundo, que operaron con ganancias luego de los resultados de las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que el presidente Donald Trump sufrió un revés político.

El retroceso de los títulos públicos argentinos volvió a presionar sobre el riesgo país, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos y el de los títulos del Tesoro estadounidense. Su incremento refleja una mayor percepción de riesgo entre los inversores y encarece las posibilidades de financiamiento externo.

En ese contexto, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, advirtió sobre la incidencia que pueden tener los movimientos internacionales en la economía argentina. “Si la incertidumbre internacional eleva el costo del capital o reduce el atractivo de los activos emergentes, eso puede trasladarse a los bonos argentinos, al riesgo país y a las expectativas cambiarias”, señaló.

El especialista consideró que la capacidad de sostener el equilibrio fiscal, preservar la estabilidad monetaria y fortalecer las reservas internacionales será determinante para reducir la vulnerabilidad frente a las turbulencias externas.

En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, el comportamiento fue dispar. Los papeles de YPF encabezaron las pérdidas, con una caída cercana al 7%, seguidos por Pampa Energía, que retrocedió un 4,2%, y Tenaris, con una baja del 3,1%.

En sentido contrario, Mercado Libre registró una suba del 5,6%, Globant avanzó un 4,6% y Corporación América ganó un 4,2%.

Las bolsas internacionales reaccionaron con fuertes subas

El panorama fue diferente en los principales centros financieros del mundo, donde los inversores recibieron favorablemente los resultados electorales estadounidenses. La derrota del oficialismo republicano abrió expectativas sobre un escenario de mayor equilibrio de fuerzas en el Congreso y sus posibles consecuencias sobre la política económica de Washington.

Los analistas de la firma financiera PUENTE señalaron que la reacción de los mercados estuvo vinculada con las perspectivas de una moderación del gasto público estadounidense y con las limitaciones que podría enfrentar la administración Trump para avanzar con determinadas iniciativas.

En Wall Street, el índice Dow Jones llegó a registrar una suba del 3%, mientras que el S&P 500 avanzó un 1,8% y el Nasdaq ganó un 1,4%.

Las bolsas europeas también mostraron resultados positivos. El FTSE 100 de Londres subió un 1,96%, el CAC francés un 2,14% y el DAX alemán un 1,89%. Las mayores ganancias se observaron en Madrid, donde el IBEX avanzó un 3,28%, mientras que la Bolsa de Milán mejoró un 2,38%.

La tendencia alcista se extendió a los mercados asiáticos. La Bolsa de Shanghái cerró con una mejora del 2,16%, Hong Kong ganó un 1,67% y el índice Kospi de Corea del Sur avanzó un 0,62%.

En paralelo, el precio internacional del petróleo continuó en descenso y perforó la barrera de los 100 dólares por barril, un movimiento que también influyó sobre las cotizaciones de las compañías energéticas.

De esta manera, mientras los mercados internacionales encontraron motivos para recuperar terreno, los activos argentinos quedaron al margen de esa tendencia. La persistente debilidad de los bonos soberanos volvió a impulsar el riesgo país y dejó en evidencia las dificultades que enfrenta la Argentina para recuperar la confianza de los inversores.

Con información de la agencia NA