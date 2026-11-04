Arrancó la Cumbre Iberoamericana con la presencia de los ultraderechistas Milei y Kast y sin apenas líderes progresistas

Este miércoles arrancó en Madrid la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, con la ausencia destacada de los presidentes progresistas de México, Claudia Sheinbaum, y el recién reelegido de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Tampoco participa la venezolana Delcy Rodríguez.

Sí acudieron a España los presidentes ultraderechistas de Argentina y Chile, Javier Milei y José Antonio Kast, además de los mandatarios de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra. Colombia, Ecuador y El Salvador enviaron a sus vicepresidentes y los demás países están representados por sus ministros de Exteriores.

La cumbre se celebra bajo el lema 'Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo' y busca relanzar el foro iberoamericano después del fracaso del anterior encuentro, que tuvo lugar en 2024 en Ecuador, donde hubo una escasa asistencia de jefes de Estado y Gobierno, tres países ni siquiera estuvieron representados (México, Nicaragua y Venezuela) y no fue posible consensuar una declaración política final.

El martes, el Gobierno español dio por conseguido el objetivo de relanzar este tipo de cumbres, con la presencia de diez mandatarios de los 22 países de la comunidad iberoamericana, incluido el anfitrión.

El miércoles por la mañana, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, se reunió con los cancilleres de los 22 países invitados, antes de la inauguración oficial de la cumbre en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 19.00 horas. Albares declaró antes del encuentro con sus homólogos que la cumbre de Madrid busca “reafirmar el valor de la comunidad iberoamericana y el deseo de seguir caminando juntos”. “En un mundo complejo y en cambio”, la voz de Iberoamérica “se tiene que escuchar con fuerza, porque es una voz de paz, de diálogo, de cooperación, de respeto al derecho internacional”, afirmó y agregó que es “una voz que apuesta por las soluciones multilaterales en beneficio de todos los ciudadanos y todos los pueblos hermanos de Iberoamérica, de uno y otro lado del Atlántico”.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, quien también participó en la reunión de los ministros de Exteriores, señaló que los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos van a influir en la política exterior de este país y que Iberoamérica tendrá más protagonismo en “este mundo en reconfiguración”. El chileno consideró que ese cambio en la política estadounidense hace “aún más importante a la comunidad iberoamericana como un actor internacional de fuste, de envergadura”.

La reunión a nivel de jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar el jueves por la mañana y en ella participan el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera.

Uno de los invitados más polémicos es Milei, quien vuelve a Madrid tan solo dos semanas después de una visita en la que llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En ese viaje, se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de Vox, Santiago Abascal. En esta ocasión, se reúne sólo con Abascal en la noche del miércoles, siendo la única actividad del mandatario fuera de la cumbre.

Los otros representantes de la extrema derecha latinoamericana se reunieron en Madrid con Ayuso, quien entregó la Medalla Internacional de la región al chileno Kast y al presidente de Honduras, Nasry Asfura. El hondureño tendrá un papel destacado mañana, ya que comparecerá ante la prensa junto a Sánchez y al secretario general iberoamericano al cierre de la cumbre, porque Honduras será el país anfitrión de la próxima cita regional.

Con información de EFE