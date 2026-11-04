El demócrata Chris Pappas se convierte en el primer senador gay de EE.UU.

El demócrata Chris Pappas ganó las elecciones al Senado en New Hampshire. Se trata de un escaño que los demócratas necesitaban conservar para tener opciones de recuperar la cámara alta del Congreso. Pappas se impuso al republicano John Sununu, exsenador e hijo del exgobernador del estado.

Pappas es el primer hombre abiertamente gay en formar parte del Senado de los Estados Unidos. “Fue una larga campaña con el caos, la corrupción y los gastos procedentes de Washington como telón de fondo”, declaró Pappas. “New Hampshire salió a la calle hoy, alzaron la voz hoy y dejaron claro, con un mensaje rotundo, que New Hampshire necesita un cambio de rumbo. Washington necesita que una nueva generación se siente a la mesa para arreglar las cosas”.

Quién es

Christopher Charles “Chris” Pappas nació el 4 de junio de 1980 en Manchester, estado de New Hampshire. Es un dirigente del Partido Demócrata que desde 2019 representa al 1.º distrito de New Hampshire en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En las elecciones de 2026 fue elegido para ocupar una banca en el Senado de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer hombre abiertamente gay elegido senador federal por voto popular.

Orígenes familiares

Pappas proviene de una familia de origen griego radicada en New Hampshire desde comienzos del siglo XX. Sus antepasados fundaron en Manchester el histórico restaurante Puritan Backroom, una institución local muy conocida. La familia sigue vinculada al negocio y Pappas participó en su gestión antes de dedicarse plenamente a la política.

Formación

Estudió en la Manchester Central High School .

. Se graduó en Harvard College en 2002 con una licenciatura en Gobierno (Government).

Carrera política

Primeros pasos

Su interés por la política comenzó siendo adolescente, cuando colaboró como voluntario en campañas demócratas de New Hampshire. Tras graduarse en Harvard regresó a su ciudad natal.

Legislatura estatal

Fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de New Hampshire en 2002, iniciando su carrera institucional. Más tarde ocupó el cargo de tesorero del condado de Hillsborough.

Consejo Ejecutivo de New Hampshire

Entre 2013 y 2019 integró el Executive Council del estado, un organismo con amplias facultades de supervisión sobre contratos públicos y nombramientos gubernamentales. Allí impulsó políticas vinculadas con salud pública, energía renovable y expansión de Medicaid.

Congreso de Estados Unidos

Ganó en 2018 una de las elecciones más competitivas del país y llegó a la Cámara de Representantes en enero de 2019. Desde entonces fue reelegido en varias oportunidades.

En el Congreso trabajó principalmente en temas relacionados con:

Salud pública.

Reducción del costo de medicamentos.

Apoyo a veteranos.

Infraestructura y transporte.

Protección ambiental.

Derechos LGBTQ+.

Perfil ideológico

Pappas se ubica dentro del ala moderada y pragmática del Partido Demócrata. Suele presentarse como un político orientado a la gestión y la búsqueda de acuerdos, aunque mantiene posiciones progresistas en cuestiones sociales como:

Matrimonio igualitario.

Derechos LGBTQ+.

Protección del acceso a la salud.

Defensa de programas sociales.

Vida personal

Pappas hizo pública su homosexualidad durante su trayectoria política y se convirtió en una figura relevante para la representación LGBTQ+ en la política estadounidense. Está casado con Vann Bentley desde 2023. Reside en Manchester, New Hampshire.