Conmoción en el fútbol por la muerte de un jugador tras recibir un golpe del arquero rival

El club español CD Tenerife informó en la mañana de este martes del fallecimiento del jugador de 30 años Jesús de Miguel Alameda. El futbolista estaba grave tras el choque con el arquero del FC Andorra. Hace unas horas el club informaba del empeoramiento del estado de salud.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, detalló el club en redes sociales.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, añade el CD Tenerife.

El FC Andorra también expresó sus condolencias: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife Descanse en paz”.

El partido que disputaban este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López el CD Tenerife y el Andorra quedó suspendido el minuto 108 tras un choque entre el delantero Jesús de Miguel y el portero Jesús Owono, en el que el primero cayó desplomado al césped y necesitó que fuera evacuado al Hospital Universitario de La Candelaria.

Según la información de la Cadena COPE , De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después de recibir un fuerte golpe durante el partido. Los sanitarios lograron recuperarle el pulso mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar. La emisora señaló también que el delantero había recuperado la respiración autónoma, aunque continuaba inconsciente en los momentos posteriores al suceso.

La entidad blanquiazul comunicó este martes muy temprano que el delantero había sufrido un “empeoramiento neurológico”, actualizando la interior información que apuntaba a una situación de “estable, dentro de la gravedad”. Pero más tarde confirmó su muerte.

Canarias Ahora