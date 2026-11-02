Massa y Cristina Kirchner se reunieron con los estrategas de la remontada de Lula en Brasil

El diputado brasileño André Janones, conocido como “el general de Lula”, y los estrategas Chico Kertész y Rafael Marroquim, que integraron el equipo que llevó a Luiz Inácio Lula da Silva a su cuarto mandato, se reunieron este lunes en Buenos Aires con Sergio Massa y con Cristina Fernández de Kirchner. Los encuentros se dieron en medio de la interna del peronismo de cara a las elecciones de 2027 y de la búsqueda de un frente opositor unificado contra el gobierno de Javier Milei.

La primera reunión fue en las oficinas del Frente Renovador, sobre la avenida del Libertador, en Retiro, y se extendió por dos horas. Massa planteó los desafíos de la oposición para el año próximo y la necesidad de fortalecer la unidad. Su objetivo es conformar una coalición amplia que incluya a las distintas vertientes del justicialismo y a dirigentes de otras fuerzas. Según fuentes del Frente Renovador, el exministro de Economía “escuchó y tomó nota” de la estrategia desplegada en Brasil. Janones le explicó cómo se sumó a los adultos mayores a la campaña y el peso que tuvieron dos medidas del gobierno de Lula: la restricción de las apuestas en línea y el paso a una semana laboral de cinco días.

Más tarde, la comitiva fue al departamento de San José 1111, en Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. La visita coincidió con la publicación de una entrevista en The Washington Post en la que la expresidenta, inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, dejó abierta una candidatura: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

Un canal de WhatsApp con 10 millones de integrantes

Janones, diputado federal por Minas Gerais, estuvo a cargo del armado digital de la campaña de Lula. Creó el “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp que superó los 10 millones de integrantes y fue una de las claves de la remontada; el propio Lula lo llamó “general”. Kertész y Marroquim formaron parte del equipo de comunicación que diseñó la estrategia, sobre todo en la semana previa al balotaje.

Lula había quedado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, con el 45,16% frente al 47,03% de Flávio Bolsonaro. El 25 de octubre ganó el balotaje con el 51,79% de los votos válidos: fue la primera vez desde el regreso de la democracia en Brasil que un candidato derrotado en primera vuelta terminó ganando la presidencia.

La idea en el peronismo es replicar ese modelo de comunicación y propaganda política. Ese mismo lunes, una cuenta llamada “Ejército del Peronismo” difundió un video en el que Janones, en español, convoca a los argentinos a sumarse a su canal de WhatsApp. A CNN Brasil, el diputado dijo que viajó para transmitir las técnicas que ayudaron a la campaña del presidente brasileño. La delegación ya había tenido contacto con Massa durante la campaña de 2023.

La interna opositora y la ironía oficial

Las reuniones llegan en plena disputa por el liderazgo opositor. Cristina Kirchner, que preside el Partido Justicialista, busca revertir su inhabilitación con una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ya advirtió que una decisión de fondo puede demorar años. En paralelo, el entorno del gobernador bonaerense Axel Kicillof insiste en que la candidatura presidencial se defina en las PASO.

Desde el Gobierno, que respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro y decidió no felicitar a Lula por su reelección, el canciller Pablo Quirno ironizó sobre la reunión en su cuenta de X: “Más cantado que Despacito…”.