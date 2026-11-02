Presupuesto 2027: el oficialismo negocia con el PRO, la UCR y bloques dialoguistas para cerrar un acuerdo

La Libertad Avanza buscará esta semana avanzar con el diálogo con los bloques y gobernadores aliados para acordar el Presupuesto 2027, que ahora no solo piden cambios en esa ley clave del Gobierno Nacional, sino que quieren que se aprueben otras iniciativas.

La intención del oficialismo es poder mantener conversaciones informales en los próximos días para poder cerrar los acuerdos que permitan firmar el dictamen el 17 y 18 de noviembre, para tratar esa iniciativa el 25 de noviembre.

La Libertad Avanza (LLA) postergó el miércoles pasado la firma del dictamen de mayoría del Presupuesto 2027, luego de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, con representantes de la UCR, el PRO y Argentina Federal.

También existen contactos con los legisladores de Provincias Unidas, de Elijo Catamarca y de Independencia.

De hecho, los reclamos de los bloques dialoguistas son diversos, pero coinciden en un punto: quieren una rebaja del Impuesto a los Combustibles. El argumento es que el objetivo de la recaudación de ese tributo no se cumple, que es el mantenimiento de las rutas nacionales. Además, reclaman garantizar los fondos para discapacidad.

Pero no solo quieren cambios en el Presupuesto, sino que la UCR espera que se avance con el proyecto aprobado por el Senado de incentivo a las inversiones relevantes, cuya autoría corresponde al senador radical Eduardo Vischi.

En tanto, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martin Llayora, exigen que se avance con la discusión de la ley de Biocombustibles, que se frenó la semana pasada por un reclamo de legisladores bonaerenses.

Reclamos del PRO

El PRO quiere tener garantizados los fondos de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, la baja del IVA para los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, y un mecanismo que garantice los plazos y las tarifas de las obras públicas en rutas nacionales.

El tema de los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires es un asunto que el oficialismo considera podrá resolverse mediante negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los pedidos de la UCR

La UCR reclama, como otros bloques aliados, eliminar cuatro artículos del proyecto presupuestario vinculados con el área.

Otro punto sin resolver es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a $11 billones.

El poroteo

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para alcanzar el quórum y habilitar el tratamiento del proyecto.

Para construir una mayoría, el oficialismo busca sumar el respaldo de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían en conjunto 22 votos; los 9 integrantes de Argentina Federal; 2 de Producción y Trabajo; y alrededor de 10 representantes de Provincias Unidas.

Con esos apoyos, el Gobierno podría alcanzar una base de aproximadamente 138 votos entre legisladores propios y aliados, aunque el resultado dependerá de las negociaciones y de la posición definitiva de cada bloque.

Gastos, ingresos e inflación: las proyecciones para 2027

El proyecto de Presupuesto para 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, principalmente provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

Respecto de la composición del gasto, el gasto en servicios sociales ascendería a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.

En conjunto, las cifras muestran una apuesta del Ejecutivo por un aumento de los recursos que permita cubrir el crecimiento del gasto, manteniendo un esquema de política fiscal que incorpora previsiones de inflación y tipo de cambio relativamente altas.

La diferencia entre recursos y gastos consolidados sugiere margen para la atención de la deuda y el financiamiento de políticas sociales, aunque la evolución real dependerá de la ejecución presupuestaria y del desempeño de la economía frente a las proyecciones.

Con información de NA.