El Gobierno busca una vía exprés para designar a Mahiques en la Procuración General

Diciembre próximo, con el inicio del receso de las sesiones ordinarias del Congreso, podría dar lugar a una decisión institucional que está en el centro del interés de los hermanos Milei: la designación del ministro Juan Bautista Mahiques como procurador general.

El nombramiento, en reemplazo del interino Eduardo Casal, sería en comisión, sin acuerdo del Senado, y duraría hasta el fin del primer mandato de Milei en Casa Rosada, en diciembre de 2027.

La versión es barajada en Casa Rosada como una probabilidad de la que “se habla, sin nada concreto por ahora”, y comenzó a ganar cuerpo esta semana en Comodoro Py. En el edificio del fuero penal federal se vive un clima alterado por las incorporaciones y ascensos que orquestó el propio Mahiques, y por la implementación del sistema acusatorio, agendada para febrero próximo.

El nombramiento de más de 160 jueces y fiscales con aval del Senado y el intento meticuloso de enterrar la causa $LIBRA, la presunta criptoestafa que tiene a Milei en el centro de la escena, pusieron a Mahiques en lo más alto de la consideración de Karina, en un año que termina con la amenaza de recesión económica y un marcado deterioro de la popularidad presidencial.

Mahiques no oculta su objetivo de ser designado procurador general, puesto estratégico en la organización de los fiscales federales. Para ello, necesita dos tercios del Senado, una mayoría calificada que no alcanzó ningún gobierno desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, en 2017, sometida a una intensa ofensiva del gobierno de Mauricio Macri.

Desde entonces, Casal ocupa el puesto en forma interina. Como jefe de los fiscales, ese funcionario de carrera mantuvo una aceitada convivencia con el macrismo, pero la relación con el mileísmo se enturbió con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, en marzo pasado.

Días atrás, en ocasión de la inauguración de dependencias del Ministerio Público Fiscal en el predio de la ex Esma, el ministro le recriminó a Casal la demora en cubrir fiscalías federales.

Completar los casilleros pendientes resulta clave de cara a la implementación del sistema acusatorio en el fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires. El cambio, que ya rige en tribunales de algunas provincias, representa un profundo cambio en el funcionamiento de Comodoro Py. Los fiscales pasarán a ser los instructores de las causas —una función que ahora cumple si delega el juez—, mientras los titulares de los juzgados se ocuparán del control de garantías y la resolución de controversias.

La reestructuración genera recelos, porque implica un redireccionamiento de fondos y acortamiento de plazos para llevar a cabo los procesos, lo que disparó reagrupamientos entre las facciones del edificio de Retiro.

La necesidad de una implementación quirúrgica del sistema acusatorio y el carácter interino de Casal son esgrimidos por una fuente del Gobierno como razones que ameritan la designación de Mahiques sin acuerdo del Senado.

Antecedentes

El nombramiento podría hacerse al amparo del artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Ese cargo sería de enorme relevancia en un año electoral, con varias causas abiertas que afectan los intereses de los hermanos Milei. Entre ellas, la de las presuntas coimas masivas en la Agencia Nacional de Discapacidad es la que se encuentra más avanzada, con unos 25 procesados y una nueva ronda de indagatorias, que llegan hasta la familia Kovalivker, soporte financiero de las campañas de Macri y de Milei. Además, se suman los casos de presunta corrupción que tienen a Manuel Adorni y José Luis Espert en el banquillo, y el expediente $LIBRA, si se reabre.

Aunque la designación “en comisión” despierta un encendido rechazo entre juristas, porque la consideran un abuso de un artículo de la Constitución escrito para cubrir posiciones administrativas en tiempos en que el receso del Senado era de cinco meses y no existía el automóvil ni el teléfono, el Gobierno tiene razones para tentarse con ese procedimiento.

Juega a su favor el antecedente de los dos jueces de la Corte Suprema nombrados “en comisión” por Macri, en diciembre de 2015. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aceptaron el cargo en esas condiciones y luego fueron ratificados por el Senado. Más tarde, en 2025, Milei optó por la misma vía. Ariel Lijo rechazó asumir con ese procedimiento mientras se debatía su pliego en el Senado, aunque Manuel García Mansilla llegó a ocupar la cuarta silla de la Corte, hasta que la Cámara alta rechazó la postulación.

Una voz clave de Comodoro Py elucubra que, si Mahiques permanece como procurador hasta diciembre de 2027 y Milei es reelecto, el Ejecutivo podría podría renovar la “comisión” o formalizar el nombramiento con nuevas mayorías en el Senado.

Lazos con De Pedro

Una designación precaria de Mahiques podría no encontrar mayor resistencia en el Senado. En el bloque peronista, los asuntos de tribunales pasan centralmente por Eduardo Wado de Pedro, un hombre de Cristina y, a la vez, cercano a los Mahiques, producto de su origen común, en Mercedes.

Como antecedente, cabe recordar que el bloque peronista prestó su acuerdo a la designación de gran parte de los más de 160 magistrados impulsados por Mahiques, incluido Yadarola. Este juez, el ministro Mahiques y su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques, fueron algunos de los pasajeros de la excursión a Lago Escondido, organizado por el Grupo Clarín en octubre de 2022.

El ministro Mahiques se anotó un punto consagratorio con el sobreseimiento dictado en octubre por Marcelo Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, de todos los apuntados en la presunta criptoestafa $LIBRA, incluidos Javier y Karina Milei.

El 22 de octubre, día en que se emitió el sobreseimiento, Milei celebró el resultado en la cena de gala de la ultraderechista Fundación Faro. Reclamó una reparación de su “honor”, calificó a cinco periodistas como “hijos de puta” y anunció que serían quemados en “la hoguera”. Mahiques y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, estaban entre los comensales.

Aunque Milei dio por enterrado el expediente, el viernes, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a instancias de una presentación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), formuló una apelación para subsanar la deserción de Taiano.

Ese intento, dirigido por el fiscal Sergio Rodríguez, deberá ser analizado por Martínez de Giorgi y la sala de la Cámara Federal que componen Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.

Esos jueces, de vínculos muy fluidos con Mahiques, validaron la decisión de Martínez de Giorgi de separar del expediente a las supuestas víctimas de la estafa que se habían constituido como querellantes. Sin querella y con Taiano a favor del sobreseimiento, la causa languidecía.

Los querellantes acudieron en queja ante la sala de Casación Federal compuesta por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Es una de las pocas composiciones de Comodoro Py no sujetas enteramente a la trama Mahiques o la de su rival, Ricardo Lorenzetti.

Por ahora, los jueces de Casación no tienen una decisión tomada, pero podría haber una “síntesis” en cuestión de días.

Más buenas noticias

Antes de fin de año, la familia Mahiques podría tener más buenas noticias.

Carlos “Coco” (75), el patriarca y exministro de María Eugenia Vidal en Provincia, reclama ser designado presidente de la Cámara de Casación.

Ese puesto brinda un enorme poder en Comodoro Py para regular tiempos de los acuerdos del tribunal, intervenir en la designación de subrogancias de jueces de tribunales orales y manejar la “intendencia” del edificio. La decisión debe ser tomada en las próximas semanas.

El juez de Casación pulsea fuerte entre sus pares, en lo que siente como una reivindicación personal. Hasta este año, su presencia en Casación Federal obedeció a un traslado a dedo orquestado por Macri. Ahora, en cambio, obtuvo acuerdo del Senado por otros cinco años de mandato, prórroga firmada por su hijo, el ministro.

Hay más. El 19 de octubre, el Ejecutivo envió al Senado la solicitud de acuerdo para el ascenso de personal diplomático. En el listado aparece Esteban Mahiques, tercer hijo de “Coco” y hermano de Juan Bautista. Se lo postula para ministro plenipotenciario categoría C, lo que lo habilita para ocupar un puesto de embajador. Mientras aguarda el ascenso, Esteban actúa como jefe de asesores del Ministerio de Justicia, aunque conserva el sueldo de Cancillería, que es más alto.

Otro hijo de Mahiques, Juan Ignacio, juez de Cámara Penal en el fuero ordinario de CABA, fue designado en junio por Jorge Macri como “rector organizador” del Instituto Universitario de Seguridad.

¿A quién reemplazó? A su hermano Juan Bautista.

SL/CRM

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