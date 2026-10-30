Criptomonedas: Binance investiga un hackeo de unos US$ 6.000 millones y aseguró que cubrirá todas las pérdidas

La plataforma Binance inició una investigación, debido a una vulneración de su sistema, que comprometió unos 5.800 millones de dólares en criptomonedas y desató un verdadero colapso, ya que se trata del mayor hackeo de la historia.

La compañía, en consecuencia, se vio obligada a suspender los retiros y los depósitos, y arrastró al Bitcoin al nivel más bajo de los últimos meses, mientras se desplomaban sus acciones. De todas formas, sus directivos aseguraron que el dinero estaba a salvo; al mismo tiempo, Tether y Circle anunciaron que congelaban más de US$2.300 millones en activos vinculados al posible ataque.

“Estamos trabajando sin descanso para resolver este problema. Binance cubrirá todas las pérdidas”, aseguró la empresa en un posteo publicado en la red social X, y agregó que “nuestro equipo sigue realizando controles de seguridad y colabora con las autoridades”.

El Bitcoin, en consecuencia, se desplomó por debajo de los US$77.000, su nivel más bajo desde septiembre pasado, mientras que otras criptomonedas también sintieron el cimbronazo.

Las primeras advertencias las planteó el investigador de blockchain Spreek, quien publicó en X que los activos de una billetera de Ethereum -vinculada a Binance- habían sido transferidos a una dirección recién creada mediante una llamada a un contrato supuestamente financiado por Tornado Cash.

Posteriormente, Spreek informó que las billeteras conectadas con las transferencias habían comenzado a vender Tether USDt (USDT) a través de exchanges descentralizados.

Qué dijo Binance en su comunicado

La investigación inicial de Binance sugiere que el incidente de seguridad podría implicar el portátil comprometido de un ingeniero DevOps, lo que permitió a un atacante acceder a un contenedor de servicio y realizar transacciones de retirada no autorizadas. No hemos encontrado ninguna evidencia de ninguna fuga de claves privadas de la cartera. Compartiremos una autopsia técnica detallada una vez que la investigación esté completa y los hechos estén completamente verificados.

El impacto total estimado ronda los 6.300 millones de dólares. Hemos trabajado con socios blockchain para congelar activos afectados, con ~3.000 millones de dólares congelados en cadena hasta ahora. Binance cubrirá todas las pérdidas del fondo SAFU y de los fondos de la empresa. Los fondos de los usuarios están seguros. También publicaremos una Prueba de Reservas actualizada una vez que la remediación esté completa.

Como precaución inmediata, Binance tiene:

- suspender temporalmente los depósitos y retiros mientras se completan las comprobaciones de seguridad;

- revocó la autorización de dirección afectada;

- Involucró a las fuerzas del orden y a socios de inteligencia blockchain para rastrear y recuperar fondos.

Nuestros equipos trabajan las 24 horas para resolver este problema de forma segura y exhaustiva. Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden para confirmar la identidad de estos criminales y llevarlos ante la justicia.

Por favor, confía solo en los canales oficiales de Binance para las actualizaciones. No dudes en contactar con el Soporte al Cliente de Binance si tienes más preguntas.