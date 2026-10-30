Empresarios que arman alternativas mientras la causa $LIBRA espera por jueces y Cerimedo

Ya se puso difícil sostener que la macroeconomía está bien y que todavía no derrama sobre la micro, cuando estamos en recesión. Y la recesión, combinada con una inflación que ronda el 2% mensual, configura una estanflación. Por eso no es de extrañar que algunos empresarios ya empiecen a desmarcarse del modelo libertario de Javier Milei. Y que incluso aquellos que lo apoyan también dejen de tolerar las amenazas del presidente con quemar periodistas en la hoguera. Así lo hicieron saber en sendos comunicados el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) después del discurso en que Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA, que acumula pruebas.

Noviembre será intenso para Sebastián Ceria, el matemático que creó y después vendió una empresa de tecnología financiera en EE.UU., Axioma, a Deutsche Börse, operadora de la bolsa de Frankfurt, y que ahora preside la fundación Fundar y es dueño del medio Cenital y del Racing de Santander, al que hizo ascender a la Primera División española. Esta semana está publicando un libro para terminar de presentarse: La ilusión nos persigue. “Reconstruye el recorrido de una de las historias más exitosas de la diáspora argentina. Ceria corre el velo de los círculos reservados a las élites políticas y económicas. Pero es, sobre todo, una invitación a animarse a cambiar: a hacerlo con humanidad, con la defensa del conocimiento y con el propósito de construir comunidad para que el mundo sea un lugar mejor”, plantea la sinopsis del sello Paidós.

Pero Ceria también está organizando el mes próximo un encuentro de empresarios en torno de ejes bien distintos a los que plantea el establishment argentino, que apuesta a las materias primas y las finanzas para hacer negocios pese a la recesión y a una mora crediticia que los complica. Para el presidente de Fundar, la disciplina fiscal es una herramienta, no un fin en sí mismo, como plantea la mayoría de los grandes empresarios. Para él y la lista secreta de hombres de negocios que se le unirán, la clave pasa por plantear un modelo de país con políticas de Estado, estudiadas y basadas en evidencia de otras naciones, con un desarrollo basado en la innovación y una estructura económica moderna, donde las commodities sean una base pero no un fin en sí mismo. Un modelo con colaboración público-privada, que genere trabajo para los 46 millones de argentinos y no sólo para los exitosos, con políticas industrial y educativa, y con un Estado que cumpla un rol y subsidie con precisión.

Se trata de una propuesta bien distinta de las que suenan en foros como IDEA o AEA, donde, pese a las críticas a la ofensiva de Milei contra el periodismo en general, aspiran a que continúe el esquema económico con él, Patricia Bullrich o Daniel Hadad, si es que se deciden a competir. En la cúpula de IDEA están Santiago Mignone (de la auditora PwC), Gabriela Renaudo (Visa), Roberto Murchison (del grupo portuario Murchison), Gastón Remy (Nuqlea, firma de financiación digital para la construcción) y Anna Cohen (del grupo bursátil Cohen). En AEA preside Alejandro Lastra, seguido por grandes empresarios como Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint) -insultado con frecuencia por el presidente, pese a que se recupera de una cirugía grave-, Héctor Magnetto (Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Federico Braun (supermercados La Anónima y Grupo Financiero Galicia) y Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc).

Ceria viene apoyando al colectivo digital Popurrí, que junta firmas para crear un partido político en la ciudad de Buenos Aires, Regeneración, de perfil progresista o humanista, y postular a María Migliore, exministra de Desarrollo Humano porteña, en una disputa contra Jorge Macri, pero en la que también rivalizaría con su exjefe Horacio Rodríguez Larreta y con el peronismo. Rosendo Grobocopatel, hijo del exrey de la soja, armó Hay Equipo, una ONG para identificar, formar y conectar dirigentes políticos que ya está presente en al menos 14 provincias. También apuesta a crecer en las redes sociales, como lo hace Soberanos, del consultor Gastón Douek, Javier “el Profe” Romero y Mayra Arena.

Son espacios que buscan captar a los desencantados de Milei, pero también del peronismo: al “ningunismo”, como se empezó a llamar a ese fenómeno. Otros que se suman a esa estrategia son los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, intendente y exintendente de San Nicolás, respectivamente, hijos de otro alcalde de allí, Ismael, que era peronista pero se pasó al PRO. Ahora armaron un partido propio, Hechos, y anunciaron que uno de los dos hermanos será candidato presidencial para enfrentar a Milei y al kirchnerismo, en el que ubican no sólo a los Kirchner sino también al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Ninguno de estos proyectos es sólo político, sino que cuenta también con algún respaldo empresario.

En la Unión Industrial Argentina (UIA), pese a que su presidente, Martín Rappallini, siempre modera las críticas, este miércoles se organizó un almuerzo para recrear su Consejo Académico, como el que había tenido en los 90 bajo la órbita del economista heterodoxo Marcelo Diamand. Fue una idea del economista Federico Poli, que también había participado en aquellos años de azote sobre la industria. El proyecto es pensar una macroeconomía que incluya al sector fabril. El empresario Roberto Arano, azucarero y autopartista, es uno de los que lo apoyaron. Lo integran economistas de diversos matices, aunque ninguno libertario ni kirchnerista, toda una señal de rechazo al presente y al pasado. Allí están Poli, Marina Dal Poggetto, Ricardo Delgado, Andrés López, Carlos Pérez, Eduardo Levy Yeyati, Rodolfo Santangelo y algunos que no pudieron asistir a la primera reunión, como Ricardo Carciofi, Juan Carlos Hallak, Matías Kulfas -desmarcado ya del kirchnerismo-, Fernando Navajas y Martín Rapetti.

En la primera comida discutieron sobre el contraste entre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los impuestos distorsivos que siguen vigentes. Advirtieron sobre la inconveniencia de abrirse a la importación de China. Coincidieron en que el tipo de cambio está retrasado (peso sobrevaluado, dólar barato) por diseño de la política económica (para bajar la inflación) y en que su mantenimiento durante tanto tiempo contribuye a enfriar la economía y a destruir trabajo (encarecido en dólares) y know how empresario en sectores transables (los de bienes y servicios que se comercian internacionalmente). Abogan por acumular más reservas para dejar de atrasar el dólar y reforzar el Banco Central para afrontar las tensiones electorales y pagar la deuda en 2027.

Todo lo contrario de lo que recomienda el economista referente de Milei, Ricardo Arriazu, que ahora reprocha al presidente por su política monetaria y quiere que el Central deje de comprar divisas emitiendo pesos, dado que estos deben esterilizarse colocando deuda pública. Así, el dinero va a financiar al Estado y no al sector privado, lo que resulta recesivo. Pero su solución atrasaría aún más el tipo de cambio, lo que estancaría más la economía, advierten en el Consejo Académico de la UIA. Allí bien recuerdan que Arriazu fue el mentor de la tablita de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura que abarató el dólar y fomentó la timba financiera hasta que ambos volaron por los aires. Sin embargo, el establishment sigue escuchando a Arriazu. “Su receta quizás sea el mejor camino para que en 2027 gane Axel”, bromea un economista del consejo industrial.

Algunos popes de la UIA están ilusionados con el nuevo cuerpo académico porque les permitiría batallar mejor contra los argumentos del Gobierno. Otros temen que la confrontación con Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, desgaste aún más una relación ya de por sí helada, en un marco de contracción sectorial por la débil demanda, que China aprovecha. Hay quienes rescatan que al menos Caputo organizó este jueves en Rosario un encuentro de 1.800 pymes que aspiran a proveer a los proyectos RIGI, y otros que temen que menos del 10% consiga contratos porque no pueden competir contra los costos del gigante asiático. En lo que coinciden unos y otros es en lamentar la acotada Conferencia Industrial anual del martes próximo, de sólo media jornada, centrada en el debate sobre el talento y no en la coyuntura de crisis, con la presencia del ministro de Economía, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del consultor Esteban Domecq, habitué de los coloquios de IDEA y sin perfil industrialista, y con una mesa de gobernadores de la que fue excluido Kicillof. Los más duros le reprochan a Rappallini su tibieza para negociar con el Gobierno, el mismo Gobierno que le otorgó un RIGI para una mina de cobre en Mendoza, pero los más moderados advierten que tampoco a la UIA le conviene convertirse en una fuerza opositora.

Milei, mientras tanto, festeja el sobreseimiento en la causa $LIBRA dictado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi tras la imperceptible investigación del fiscal Eduardo Taiano. Los pequeños inversores querellantes apartados del caso por ambos, representados por los abogados Nicolás Oszust y Yamil Castro Bianchi, apelaron ante la Cámara, pero parece poco probable que sus integrantes, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, cambien su historial y fallen contra el oficialismo. Quizás corran mejor suerte reclamando su derecho a litigar ante Casación, no por el magistrado Pablo Yadarola, sino por sus pares Alejandro Slokar y Ángela Ledesma.

Queda mucho por investigar en una causa virgen de indagatorias, según los abogados querellantes. Uno de ellos, Castro Bianchi, también representa al propagandista de la ultraderecha Fernando Cerimedo, preso en Bolivia por intento de femicidio. El exdueño de La Derecha Diario mastica bronca contra su excliente Milei y puede perjudicarlo si algún día cuenta lo que sabe de $LIBRA. Por lo pronto, las querellas enumeraron en sus apelaciones las pruebas que, según ellas, acumula la causa:

El supuesto acuerdo de pago por acceso al Presidente

Un contrato con Kelsier, la firma de Hayden Davis, por US$ 1,55 millones buscaba una “asociación indirecta con el gobierno argentino” y acceso a Javier y Karina Milei.

El juez lo descartó por no estar firmado. Las querellas responden que los pagos posteriores coinciden en monto, fecha y billetera.

En el teléfono de Mauricio Novelli, socio local de Davis, aparecen la nota “Pago Javier kari” y un borrador eliminado que preveía US$ 1,5 millones si Milei anunciaba a Davis como asesor.

30 de enero de 2025

Davis se reunió con Milei en la Casa Rosada.

Ese mismo día, Kelsier giró US$ 507.400 a un jubilado, Orlando Mellino, que al día siguiente los transfirió fraccionados a una billetera multifirma.

El lanzamiento, el 14 de febrero

Hubo ocho comunicaciones entre Novelli y Milei alrededor del tuit presidencial que lanzó la criptomoneda, y varias con el contacto “KARINA MILEI RRPP”.

Setenta y cuatro billeteras compraron US$ 13,5 millones 22 segundos antes del tuit presidencial que hizo público el contrato.

El dinero

En la madrugada siguiente se concentraron 44,6 millones de USDC, una criptomoneda atada al dólar, en una billetera, luego congelada.

Según la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que presidió Maximiliano Ferraro, 114.410 de 143.142 billeteras tuvieron pérdidas.

Ocultamiento

Novelli abrió cajas de seguridad diez días antes del lanzamiento, y su madre y su hermana las vaciaron el primer día hábil después del colapso.

Hubo mensajes borrados (“Pero borra”), mensajes temporales, teléfonos nuevos y la renuncia del intermediario Sergio Morales como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) horas antes de un allanamiento.

AR / NB