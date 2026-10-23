Sobreseyeron a Javier y Karina Milei en la causa por la criptomoneda $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en la causa que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y consideró que los hechos denunciados no encuadran en las figuras penales analizadas.

La resolución, de 60 páginas, fue dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 y también alcanza a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado con la creación y promoción del activo digital.

El fallo se fundamenta en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye un delito. Martínez de Giorgi dispuso que el expediente sea archivado una vez que la decisión quede firme, por lo que todavía existe la posibilidad de que sea revisada por una instancia superior.

La investigación se había iniciado a partir de las denuncias presentadas después del 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que promocionaba $LIBRA y difundía el código necesario para adquirir la criptomoneda. El activo digital experimentó una fuerte suba de su cotización inmediatamente después de la publicación presidencial, seguida de un derrumbe que provocó importantes pérdidas entre quienes habían invertido.

El episodio derivó en denuncias penales para determinar si había existido una maniobra fraudulenta y cuál había sido la participación de los empresarios vinculados con el proyecto y de los funcionarios nacionales.

Los argumentos del sobreseimiento

Durante la investigación se realizaron pericias digitales, análisis de operaciones efectuadas en la red Solana, requerimientos a organismos públicos y pedidos de cooperación internacional a Estados Unidos.

Tras evaluar las pruebas reunidas, el fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento de los investigados al considerar que no se había acreditado una maniobra engañosa o fraudulenta con relevancia penal.

Martínez de Giorgi adoptó ese criterio y concluyó que las conductas examinadas no permitían configurar los delitos denunciados. La resolución no desconoce que la criptomoneda registró una fuerte suba y una posterior caída de su valor, sino que considera que los elementos reunidos no permiten atribuir responsabilidad penal por esos hechos en los términos investigados.

El sobreseimiento también beneficia a los empresarios vinculados con la promoción y el lanzamiento del activo digital, entre ellos Davis, Novelli y Terrones Godoy, cuyos contactos con el entorno presidencial habían quedado bajo investigación.

Los antecedentes de la causa

La decisión judicial se conoce después de otros pronunciamientos favorables a los investigados. El 1° de octubre, la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, desestimó una demanda colectiva presentada por inversores estadounidenses contra Hayden Davis y otros participantes del proyecto.

La magistrada consideró que las acusaciones no reunían los requisitos legales necesarios para avanzar con el litigio. Sin embargo, aquella resolución no estableció si los hechos denunciados habían ocurrido, sino que se limitó a examinar la viabilidad jurídica de la demanda.

En la Argentina, la Cámara Federal porteña también había rechazado recursos presentados por cuatro inversores que pretendían continuar como querellantes en la investigación. Los damnificados habían cuestionado su apartamiento del expediente, dispuesto por Martínez de Giorgi.

A comienzos de octubre también trascendió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había rechazado un pedido de colaboración de las autoridades argentinas al considerar insuficientes los elementos aportados para acreditar la existencia de un delito y justificar la entrega de los registros solicitados.

Con la resolución de este viernes, Milei, su hermana y los otros nueve investigados quedan sobreseídos en la causa penal por los hechos examinados. No obstante, la decisión todavía no está firme y puede ser objeto de recursos judiciales.

CRM