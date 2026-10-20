Los vínculos de Milei con las estafas cripto: $LIBRA, CoinX y las sospechas de lavado de dinero del narco

Javier Milei aterriza este martes en España. Es el séptimo viaje del presidente en menos de tres años. En ninguno de ellos tuvo agenda oficial con la Casa Real o con el Gobierno central. Se vio, eso sí, con Isabel Díaz Ayuso y con Santiago Abascal, que en esta ocasión repiten en la agenda del libertario, que incluye unas jornadas universitarias sobre la escuela austriaca de economía, su faro ideológico. La última vez que estuvo por Madrid, en marzo, lo hizo para participar en un encuentro sobre criptomonedas, otra de sus pasiones libertarias, que le supuso más de una complicación judicial.

Milei sigue enredado en los Tribunales por el caso $LIBRA, una estafa millonaria con un token que promocionó en sus redes sociales en 2025, ya como presidente. Esta no es la primera vez que una de las incursiones del libertario en el desregulado mundo de las monedas virtuales acaba en los juzgados: ocurrió en 2022 con otra de sus recomendaciones, CoinX, una plataforma financiera investigada por fraude y formada por un entramado de sociedades sobre las que planea la sombra del lavado de dinero.

Pero los chascos con $LIBRA y CoinX no hicieron mella en la apuesta de Milei por las criptomonedas. En marzo pasado, mientras el mandatario cerraba en España el Madrid Economic Forum 2026 –un encuentro organizado por el influencer cripto conocido como Wall Street Wolverine–, la prensa argentina publicaba detalles de su relación con Mauricio Novelli, el trader acusado de una estafa que se calcula entre 70 y 100 millones de dólares.

El 14 de febrero de 2025, Milei recomendó en un tuit el token $LIBRA, que gracias a eso multiplicó frenéticamente su valor y lo perdió a mayor velocidad aún, llevándose por delante el dinero de los inversores y generando ganancias en unas pocas –poquísimas– cuentas. Tras el colapso de la moneda, el presidente libertario borró su post y dijo no saber nada de $LIBRA. Pero los datos que halló la Justicia en el celular de Novelli lo desmintieron categóricamente: hubo más de 30 llamadas telefónicas entre ambos, antes y después de que Milei hiciera la publicación. Además, se recuperó un modelo de contrato en el que se acordaba pagar a Milei y su hermana Karina cinco millones de dólares por esa promoción.

Ahora se sabe incluso que la relación (y los negocios) de Novelli y Milei se remontan al menos a 2021, un año clave que lo relaciona con otra criptoestafa, mucho menos conocida: CoinX. Por entonces, Novelli pagaba a Milei para dar clases online en su escuela financiera N&W Profesional Traders, mientras el libertario pasaba sin escalas de panelista televisivo extravagante a extravagante político profesional.

Pulgares arriba

El 18 de diciembre de 2021, Javier Milei se convierte en diputado. Apenas una semana después, promociona en sus redes sociales CoinX. La sonrisa amplia, el pulgar hacia arriba. Es un gesto repetido cientos, miles de veces frente a la cámara. Y es lo que se puede ver en el post de Instagram de la cuenta de Javier Milei el 18 de diciembre de 2021, días después de las elecciones que le abrían las puertas del Congreso de los Diputados.

El modus operandi es similar al de $LIBRA: publicidad en redes y miles de dólares que se esfuman. Pero si en $LIBRA la red se amplía a un creador de memecoins texano (Hayden Davis), un experto cripto indio (Abhyudoy Das) y un misterioso jubilado que declara ingresos mínimos, pero conduce coches de alta gama, el backstage de CoinX es oscuro y local: de hecho, no existe una entidad responsable sino un conjunto de empresas creadas casi simultáneamente, que bascula entre las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Un entramado complejo con nombres que se vinculan a sospechosos de lavar dinero del narcotráfico.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de @coinx.world y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya podés simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escribanles @coinx.world de parte mía, así los asesoran con lo mejor!”, decía Milei a sus 1,3 millones de seguidores de aquel entonces (hoy supera los 3 millones).

CoinX era una plataforma de inversión en criptodivisas que prometía rendimientos elevados, pero que terminó denunciada como estafa piramidal. En un país castigado por la inflación, CoinX se promocionaba como una financiera digital que ofrecía supuestas ganancias de entre el 5 y el 8% mensual en dólares, y daba la posibilidad de operar con criptomonedas. La web se lanzó a finales de noviembre de 2021, unas tres semanas antes de que Milei la publicitara en sus redes. Nunca se explicó en detalle cómo la empresa prometía llegar a esos retornos.

Los denunciantes aseguran que funcionaba con el conocido como ‘esquema Ponzi’, en el que el dinero no se invertía en activos financieros, sino que se utilizaba para pagar los intereses a otros inversores, usándolos como cebo para captar más dinero.

En marzo de 2022, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió un dictamen para inspeccionar las sociedades relacionadas con CoinX. En junio de ese año el ya candidato presidencial Milei negaba en una entrevista –igual que haría después con $LIBRA– cualquier implicación con la empresa y el proyecto CoinX. Pero ante las repreguntas del periodista Ernesto Tenembaum, terminó por reconocer que había recibido dinero a cambio de su promoción: “Yo mis opiniones las cobro, claro”.

En agosto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a CoinX a cesar su actividad por no estar habilitada para operar en el mercado financiero. La advertencia fue dirigida a Juan Manuel Malaspina, que figuraba como director de inversiones del grupo.

Pero Malaspina era solo la cara visible. Detrás había una organización mucho más compleja. De hecho, CoinX ni siquiera existía como empresa. En el informe de la IGJ se describe un entramado de cinco sociedades, de las cuales cuatro fueron inscritas entre agosto y septiembre de 2021, y en la que se repiten una serie de nombres, algunos vinculados al mundo de la política y otros relacionados con personas investigadas por lavado de dinero del narcotráfico.

Un entramado societario y un juez polémico

A pesar de la participación del mediático legislador y candidato de La Libertad Avanza, el caso CoinX no tuvo demasiada repercusión en la prensa. Tampoco en los juzgados. Se presentó una denuncia por fraude ante la Justicia y la causa quedó en manos del juez Ariel Lijo. Milei nunca fue llamado a declarar. En 2024, el ya presidente Javier Milei propuso a Lijo para ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia. La postulación era tan polémica que generó división incluso dentro del propio Gobierno libertario: el juez tiene en el Consejo de la Magistratura decenas de denuncias que cuestionan su desempeño.

La denuncia por fraude activó en 2023 una serie de allanamientos de la Policía Federal en una veintena de oficinas y domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Allí se secuestraron computadoras, documentación y dinero en efectivo.

CoinX estaba organizada como una caja que contenía cinco sociedades, cuatro de ellas constituidas en menos de un mes –entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre de 2021– y con objetos sociales de lo más diverso. Proyectos RRS SA y Digital Pelicanoy SA, vinculadas a servicios informáticos, Fin American World SA, dedicada a operaciones financieras, LH Construcciones del Sur SA y SF Centro Integral de Estética SA. En todas hay un elenco de nombres y apellidos que se repiten en diferentes papeles: socios, presidentes, directores, suplentes...

En tres de ellas destaca un nombre conocido para la Justicia argentina: Francisco José Hauque.

En 2013, Hauque fue candidato a edil de la ciudad de Rosario por Unite, uno de los partidos que dieron origen a La Libertad Avanza y posibilitaron la elección de Milei como diputado nacional en 2021. Dos años antes, Unite recibía también la candidatura presidencial de José Luis Espert, padrino y mentor de Milei. El año pasado, Espert se vio obligado a bajarse de la lista electoral de La Libertad Avanza a última hora –incluso con las boletas ya impresas– por sus vínculos con un supuesto narcotraficante con una petición de extradición en Estados Unidos, como reveló una investigación de eldiarioAR.

Hauque, además, protagonizó un confuso episodio a comienzos de 2025. Fue detenido junto a su pareja con dos kilos de cocaína y un arma dentro de un auto de alta gama en pleno centro de Buenos Aires. Finalmente, las pesquisas concluyeron que el operativo policial había sido “armado” y señalaban como sospechoso a un socio de Hauque, Elías Piccirillo, entonces pareja de la modelo Jésica Cirio. En medio, un préstamo cuantioso: seis millones de dólares que Hauque le habría entregado a Piccirillo, que se encuentra desde hace casi un año preso por esa causa.

Tanto Piccirillo como Hauque están siendo actualmente investigados por otra cuestión muy diferente: sus oficinas de cambio de divisas. Se intenta establecer si había algún tipo de connivencia con funcionarios del Banco Central de Argentina que les permitían adquirir dólares al valor oficial, saltándose las restricciones impuestas por el Gobierno de Alberto Fernández. Más tarde, ese dinero era vendido en el mercado negro (o blue) a un precio mucho más alto, reportándoles ingentes ganancias en una maniobra conocida como bicicleta financiera. En el periodo que se investiga (de enero a agosto de 2023) la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo era de un 100%.

La conexión con el lavado (y con $LIBRA)

La única de las sociedades de CoinX que no se creó en 2021 es Proyectos RRS SA, registrada en 2016 a nombre de Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos. Sin embargo, en las mismas fechas en las que se constituye el resto de sociedades de CoinX, Proyectos RRS SA cambia su directorio: nombra como director a Maximiliano Ismael Alberto Cena Castro y como suplente a Luis Gastón Arteaga, los mismos que figuran como accionistas de Digital Pelicanoy SA y Fin American World SA, en la que Hauque aparece como director.

Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos aparecen en una investigación como sospechosos de formar parte de la estructura de lavado de activos para organizaciones narco que operan en Rosario (Santa Fe). En concreto, una liderada por Jorge Adalid Granier Ruiz, alias 'El Nono', condenado en 2025 por narcotráfico, y señalado como cabeza de una organización narcocriminal que entre otras cosas “bombardeaba” droga desde avionetas en zonas rurales del norte argentino que luego era transportada a Buenos Aires.

La Sala II de la Cámara Federal de Salta envió un escrito en mayo de 2022 en el que pedía la intervención del juez federal de Rosario porque de las pesquisas sobre el Clan Granier –integrado por varios hermanos y familiares– se desprendía que podían estar realizando “maniobras de lavado de activos” a través de varias sociedades, entre ellas una llamada Agro San Jorge SA. Aunque la empresa está a nombre de los Granier, indican que “la presunta dueña sería Carolina Inés Yunior, mujer de Ulises Fernando Carcani Papadacos”, al que también relacionan con Jorge Adalid Granier Ruiz por transferencias de vehículos.

El escrito subraya además que la Agencia Antidroga estadounidense (DEA) involucra a Granier Ruiz en un envío de cocaína líquida de Bolivia a España en el año 2006 y que lo identifica en 2013 como proveedor de cocaína de Esteban Lindor Alvarado, un narcotraficante condenado a cadena perpetua por asesinato. El texto resalta que Carcani y Veiga “estarían abocados al lavado de activos [...] a través de una 'cueva financiera” en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nunca se investigó esta pista señalada en el escrito. Fuentes judiciales reconocen que las sospechas no se tradujeron en nuevas pesquisas, algo que atribuyen a la complejidad de las causas y a cuestiones de jurisdicción: “Por lo que sea, no se avanzó por ese lado”.

El cruce de investigaciones nos devuelve al peritaje del teléfono celular de Mauricio Novelli, el que demostró la participación activa de Javier Milei en la estrategia de promoción de $LIBRA. Entre los miles de documentos que se encontraron en el terminal, hay tres que vinculan, aún no está claro de qué manera, a los gestores de una estafa cripto con otra. Los peritos informáticos encontraron tres archivos relacionados con Digital Pelicanoy SA, parte del entramado de CoinX World.

El primero corresponde a la inscripción de la sociedad ante la agencia tributaria. El segundo, a una declaración de impuestos fechada el 12 de enero de 2022, que confirma que la firma estaba registrada en El Salvador desde 2021. El tercero es una actualización de domicilio para recibir notificaciones, con la misma fecha que el anterior. Aun no se pudo establecer la conexión entre Novelli y la empresa de CoinX.