Para Lula, Flávio Bolsonaro debe tener “mala conciencia” como para huir del país: “Es vergonzoso”

El reelecto presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el derrotado candidato en la segunda vuelta electoral, Flávio Bolsonaro, debe tener “culpa en su conciencia” para huir de Brasil.

“Recién ahora me entero de que mi oponente se ha ido, no lo sé. No tengo información precisa”, dijo Lula durante un acto celebratorio de su 81 cumpleaños, en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial del Presidente de la República.

“Miren, perdí las elecciones contra (Fernando) Collor. Me quedé en Brasil. Perdí las elecciones contra Fernando Henrique Cardoso dos veces, me quedé en Brasil. (Geraldo) Alckmin perdió contra mí, se quedó en Brasil. (José) Serra perdió contra mí y se quedó en Brasil”, recordó el mandatario brasileño, reportó Globo.com. Y remarcó: “Me pregunto qué culpa siente en su conciencia un ciudadano que acaba de perder unas elecciones y huye de su país”.

“Cuando me acusaron, recibí muchas invitaciones para huir de Brasil, para ir a la embajada, pero decidí quedarme aquí en Brasil y entregarme a la Policía Federal para despistar a mis investigadores. Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer”, aseveró Lula da Silva.

El mandatario sostuvo que intentó que Bolsonaro “demostrara su honestidad” entregando sus documentos “pero no lo hizo”.

“Esto demuestra que este ciudadano, la persona más engañosa que he conocido en mi vida, no tiene ningún compromiso con la verdad. Su descaro es asombroso. Cuando miente, falta al respeto a la gente que está en su país”, manifestó.

“Este acto de abandonar Brasil es vergonzoso”, declaró Lula.

Flávio Bolsonaro huyó este martes a Estados Unidos con su familia en medio de investigaciones en su contra y dos días después de perder las elecciones frente a Lula da Silva, según CNN.

El lunes, el senador opositor dijo que había recibido de parte de la Policía Federal brasileña una notificación para entregar sus pasaportes y una prohibición de salir del país después de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, un día después de perder las elecciones presidenciales ante Lula da Silva. Bolsonaro no reconoció oficialmente la derrota, pero su partido lo hizo el lunes.