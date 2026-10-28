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La tragedia de Toledo

Videos y fotos del accidente de dos trenes en España que dejó decenas de muertos

  • La tragedia de Toledo dejó imágenes desgarradoras en medio de la desesperación y el dolor de pasajeros, vecinos y familiares de las víctimas.

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Sin un balance definitivo del número de muertos ni de heridos, el accidente ocasionado por el choque “de alto impacto” entre dos trenes en la provincia de Toledo deja ya las primeras imágenes del suceso, que desde el Gobierno de España catalogaron como una “tragedia importante”.

Como puede verse en las imágenes, y confirmó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), se trata de un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, con varios vagones descarrilados y fuera de las vías.

Uno de los vagones del AVE tras el choque entre dos trenes en la provincia de Toledo
Uno de los vagones del AVE tras el choque entre dos trenes en la provincia de Toledo Cedida

El accidente se produjo a unos 7 kilómetros del término municipal de Urda, donde se habilitaron dos pabellones para atender a heridos y personas afectadas y ofrecer información y atención a familiares de los afectados. Se establecieron otros tres puntos de atención en Madrid, Sevilla y Córdoba.

Primeras imágenes del accidente de trenes en Toledo
Primeras imágenes del accidente de trenes en Toledo Cedida
Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente
Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente Juanma Jiménez / Ep
Uno de los trenes accidentados, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).
Uno de los trenes accidentados, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Juanma Jiménez / Ep

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