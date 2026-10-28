Sin un balance definitivo del número de muertos ni de heridos, el accidente ocasionado por el choque “de alto impacto” entre dos trenes en la provincia de Toledo deja ya las primeras imágenes del suceso, que desde el Gobierno de España catalogaron como una “tragedia importante”.

Como puede verse en las imágenes, y confirmó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), se trata de un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, con varios vagones descarrilados y fuera de las vías.

El accidente se produjo a unos 7 kilómetros del término municipal de Urda, donde se habilitaron dos pabellones para atender a heridos y personas afectadas y ofrecer información y atención a familiares de los afectados. Se establecieron otros tres puntos de atención en Madrid, Sevilla y Córdoba.

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