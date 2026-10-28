Tragedia en España: chocan dos trenes y hay decenas de muertos en la provincia de Toledo

El choque de dos trenes en la provincia de Toledo causó numerosos muertos —al menos 30 en un primer balance— y unos 50 heridos graves tras descarrilar cuatro vagones. Más de 500 personas viajaban en el AVE y el Iryo siniestrado en el término municipal de Urda.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible error humano, según fuentes del Gobierno. Pudo deberse, señalan, a que un operario del centro de control de Atocha que habría dado la orden de continuar al maquinista del tren de Renfe a pesar de que el Tren Iryo obstaculizaba la vía y a que la señal era roja. El operario habría permitido así rebasar esa señal roja al maquinista del tren de Renfe, que después habría chocado contra el Iryo que se encontraba paralizado.

El Gobierno y los partidos suspendieron su agenda en plena precampaña. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ofrecieron sus recursos a Castilla-La Mancha, donde numerosos servicios de emergencias tratan de atender a las víctimas.

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó suspendido hasta nuevo aviso y Adif estableció puntos de atención a afectados en Madrid, Córdoba y Sevilla.

Ingeniero apunta a un “fallo humano” como causa de la tragedia

El vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos José María Goicolea Ruigómez apuntó a un “fallo humano” al no funcionar el sistema automático de señalización (LZB nivel 2) como causa del accidente de Urda (Toledo) que se saldó con al menos 30 fallecidos tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla.

El experto explicó a Europa Press que en la línea Madrid-Sevilla se había pasado ya a un sistema automático que bloquea el tren en el caso de haber algún obstáculo en la vía. “Este sistema, independientemente del maquinista, produce el paro del tren cuando nota que hay otro tren o hay un obstáculo”, precisó.

Por ello, destacó que “la única interpretación es que estuviera averiado el sistema LZB y que estuviera en modo manual (ASFA) y que hubiera habido un fallo humano de uno de los maquinistas”, aunque precisó que “son elucubraciones”.

El sistema que debía estar en funcionamiento en los trenes accidentados, según indicó el ingeniero, es el LZB nivel 2, que “produce el paro automático de los trenes”. “En el infame accidente de Angrois, el tren estaba en modo con la señalización de ASFA (manual) y dependía del maquinista, que tuvo un fallo humano”, recordó.

“Estamos elucubrando, pero la única posibilidad que se me ocurre o que me han comentaron pero todavía sin una confirmación, es que el LZB estuviera averiado, no estuviera funcionando por el motivo que fuera, estuviera en modo ASFA en modo manual”, ha subrayó.

El accidente, añadió Goicolea Ruigómez, se produjo por la colisión de dos trenes “que iban en la misma vía, en el mismo sentido”. “Debería ser imposible que eso se produzca porque hay un sistema automático”, ha insistió.

“No es en absoluto normal que falle, no tengo la confirmación absoluta de que haya fallado, estoy elucubrando por alguna cosa que me dijeron, pero no es normal en absoluto que falle. Es pronto para saber más”, comentó.

Vecinos de pueblos cercanos al accidente se movilizan para ayudar a heridos

Vecinos y vecinas de las localidades vecinas a Urda donde se produjo el choque entre dos trenes de alta velocidad están acudiendo a la zona para ayudar a los heridos y afectados por el accidente.

María José, vecina de Marjaliza, cuenta a este medio que se quedó al cargo del bebé de una mujer inglesa que fue a buscar a su marido, al que no localiza después del siniestro.

“Por lo visto fue horrible, peor que Adamuz”, cuenta esta vecina.

Mientras tanto, decenas de pasajeros de los trenes permanecen apostados en las vías de acceso esperando a ser atendidos o desplazados a los pabellones que habilitó el Ayuntamiento de Urda. “Hay mucha confusión”, coinciden muchos de ellos.

elDiario.es y Europa Press