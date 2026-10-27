Flávio Bolsonaro incumple la orden de entregar su pasaporte y está en paradero desconocido

El núcleo más próximo a Flávio Bolsonaro acaba de ser avisado por la Policía Federal (PF) de que el candidato presidencial del Partido Libertad (PL) huyó a nuestro país con la intención de viajar a Estados Unidos, según publica Folha de São Paulo. El todavía senador incumplió la orden emitida por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), de entregar sus dos pasaportes, el ordinario y el diplomático. La Policía confirmó que Bolsonaro no entregó los pasaportes antes del límite establecido por ley, las 11.00 hora local de Brasil.

Por la mañana, InfoBae había publicado que Flávio Bolsonaro habría llegado a nuestro país y viajaría a Estados Unidos en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, cerca de la frontera con Brasil. Se presume que Bolsonaro cruzó la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad y que viajaría, según la misma fuente, a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. La Policía confirmó que Flávio Bolsonaro no salió de Brasil usando su pasaporte.

Sin embargo, el Gobierno argentino niega la presencia de Flávio Bolsonaro en su territorio. Un site de seguimiento de vuelos informa que el supuesto avión en el que iba a viajar a Estados Unidos estaba parado en Puerto Iguazu. La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Bolsonaro a la República Argentina. “A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, informó Presidencia.

El ministro Alexandre de Moraes emitió la orden de entrega de pasaportes siete minutos después de que el Tribunal Superior Eletoral (TSE) confirmara el triunfo de Lula, para evitar una posible fuga del país de Flávio Bolsonaro, investigado por el Supremo por supuesto lavado de dinero. Flávio Bolsonaro aseguró en un video que fue intiminado por la policia al salir de la casa de su padre Jair Bolsonaro, donde cumple prisión domiciliaria. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme”, aseguró Flávio Bolsonaro.

La Policía confirmó que la familia de Flávio Bolsonaro también está en paradero deconocido, según informa Folha de São Paulo.