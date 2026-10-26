Flávio Bolsonaro dijo que pedirá anular las elecciones en Brasil tras su derrota frente a Lula: “Es inexplicable lo que pasó”

El candidato del Partido Liberal Flávio Bolsonaro se expresó este domingo tras el histórico balotaje en el que triunfó Lula da Silva y adelantó que pedirá la nulidad de las elecciones.

“Es inexplicable lo que pasó, inentendible”, dijo Bolsonaro desde la sede de su partido en Brasilia. “Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar”, advirtió el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Con un breve discurso, Bolsonaro dijo: “Es inaceptable que un ministro de la Corte, por primera vez en la historia, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal”.

“Eso jamás pasó en la historia de Brasil. Yo nunca voy a saber entonces cuántos votos podría haber tenido. Es inexplicable”, añadió Bolsonaro y sumó: “Las elecciones deben ser anuladas por el modo en que sucedieron. Es imposible reconocer el resultado”.

El candidato se refirió así a la decisión de la Corte Suprema de Brasil de extender dos horas la votación del balotaje presidencial, anunciada poco después de las 17, lo que generó confusión entre las autoridades electorales, ya que algunas urnas habían sido cerradas y sus resultados, contabilizados.

Según informó Folha de S. Paulo, algunos presidentes de mesa ya habían impreso los boletines de votación y enviado los dispositivos al Tribunal Regional Electoral (TRE) de sus respectivos estados.

La página oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE) ya registraba votos escrutados en distintas regiones. A nivel nacional, se había contabilizado el 0,25% de los sufragios, con avances del 1% en Amazonas, del 0,53% en Rondônia y del 0,01% en Rio Grande do Sul.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido este domingo para un cuarto mandato, un hecho inédito en la historia del país, tras derrotar en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro. Con 81 años, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,78% de los votos, frente al 48,22% de su rival, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,81% de las urnas escrutadas.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro había sido el candidato más votado, con el 47% de los sufragios, dos puntos por encima de Lula. La diferencia entre ambos había sido de unos 2,2 millones de votos.

En el balotaje, el mandatario revirtió ese resultado y terminó con una ventaja de más de cuatro millones de votos sobre su adversario. Es la primera vez en la historia del país que un mandatario revierte el resultado de la primera vuelta.

La victoria le permitirá a Lula iniciar su cuarto mandato presidencial —el segundo consecutivo— el próximo 5 de enero, cuando asumirá el cargo en Brasilia. Nunca antes un presidente brasileño había sido elegido en cuatro ocasiones diferentes.