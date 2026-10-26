El primer mensaje de Lula tras ganar el balotaje en Brasil: “El voto era muy importante para fortalecer la democracia”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio su primer mensaje tras ganar el balotaje de este domingo frente a Flávio Bolsonaro y conseguir su reelección para un histórico cuarto mandato. “Las personas fueron a votar porque logramos convencerlas de que el voto era muy importante para fortalecer la democracia en Brasil”, expresó el mandatario luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,75% de los votos válidos frente al 48,25% del candidato del Partido Liberal (PL), con más del 99% de las urnas escrutadas. La victoria le permitirá continuar al frente del gobierno brasileño durante otros cuatro años.

“Fue una derrota para el negacionismo, una derrota para la mentira. Jamás imaginé que alguien pudiera mentir tanto, con tanta desfachatez, como si no tuviera ni una pizca de humanidad”, enfatizó Lula, atacando a su contrincante en el balotaje de Brasil, Flavio Bolsonaro.

Y agregó: “Este país no acepta ser el patio del fondo de nadie”.

El mandatario también remarcó: “Estas elecciones me enseñaron muchas lecciones. Vamos a cambiar la manera de gobernar este país”.

A punto de cumplir 81 años, Lula se convirtió en el primer dirigente elegido cuatro veces presidente de Brasil. Su triunfo garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la mayor economía de América Latina.

El presidente reelecto también afirmó que en estos comicios han tenido que vencer “la intromisión” del exterior que vino “a través de las plataformas digitales” y dijo que habrá que “regular” a las grandes plataformas digitales.

“Hoy debo agradecer al pueblo brasileño, su generosidad y la generosidad de la juventud brasileña que luchó por defender nuestra democracia. Quiero agradecer a quienes trabajaron a través de las plataformas digitales, que quisieron protegernos de la injerencia extranjera”, afirmó Lula. “Se ha logrado una hazaña monumental que nos ha valido muchos votos”, agregó.