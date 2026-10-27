Caso $LIBRA: apelan el sobreseimiento de los hermanos Milei y piden que continúe la investigación

Uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados, y pidió que se revoque la resolución judicial y continúe la investigación por la presunta estafa.

Se trata de Juan Patricio Marchetto, quien presentó un recurso de 40 páginas con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, en el que cuestiona duramente la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano.

La presentación se produce después de que el magistrado dispusiera el viernes último el sobreseimiento de los once investigados, a pedido de Taiano, sin que ninguno de ellos hubiera sido citado a declaración indagatoria.

Marchetto, quien fue apartado de la causa como querellante y aguarda una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal sobre su situación procesal, presentó la apelación en carácter de “pretenso querellante”, al considerar que tiene derecho a recurrir una decisión que podría cerrar definitivamente el expediente.

En el escrito, el inversor sostiene que Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones” al fundamentar su resolución, realizó una “valoración fragmentaria” de las pruebas y recurrió a una “fundamentación aparente” para justificar los sobreseimientos.

Uno de los principales argumentos de la apelación es que el juez confundió la insuficiencia de pruebas con la inexistencia de delito, al concluir que los hechos investigados no encuadraban en ninguna figura penal cuando, según el recurrente, todavía quedaban medidas pendientes para esclarecer lo ocurrido.

Marchetto también cuestionó la actuación del fiscal Taiano, a quien le reprochó demoras en la producción de pruebas, la falta de citación de testigos y la decisión de solicitar el cierre de la investigación mientras continuaban pendientes diligencias que la propia Fiscalía había ordenado.

“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo el damnificado en su presentación.

Entre las pruebas que considera relevantes, el apelante mencionó los registros de comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante los minutos previos a la publicación presidencial del 14 de febrero de 2025, mediante la cual el mandatario difundió el criptoactivo.

Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó tres llamadas al Presidente y recibió otra del mandatario en los minutos anteriores a la publicación del mensaje en la red social X.

La apelación también destaca que, segundos antes de que Milei difundiera el código para adquirir $LIBRA, se registraron 87 operaciones realizadas desde 74 billeteras virtuales, por un volumen aproximado de 13,5 millones de dólares.

Para Marchetto, estos elementos debieron ser analizados de manera conjunta para determinar si existió alguna coordinación entre los organizadores del lanzamiento del criptoactivo, las operaciones financieras previas y la intervención del Presidente en su difusión.

El recurso cuestiona además que no se hayan profundizado las investigaciones sobre el destino de los fondos y reclama completar las pericias sobre dispositivos electrónicos vinculados con otros protagonistas del caso.

Otro de los puntos controvertidos es la situación procesal del propio apelante, quien fue excluido como querellante por decisión de Martínez de Giorgi, posteriormente confirmada por la Cámara Federal.

Esa exclusión todavía está bajo revisión de Casación, por lo que Marchetto invocó su condición de “pretenso querellante” para presentar el recurso antes de que los sobreseimientos queden firmes.

La admisibilidad de la apelación dependerá de que se reconozca su legitimación para recurrir, una cuestión que todavía no está resuelta.

De prosperar su planteo, una instancia judicial superior podría revisar la decisión que benefició a Milei, su hermana y los otros nueve imputados en la investigación por el lanzamiento y colapso de $LIBRA.