Nuevo escándalo en la Casa Real británica: la policía avisó a Meghan Markle de acusaciones por pornografía infantil contra su padre

Todo apunta a que Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex y mujer del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, podría ser un “delincuente sexual de la peor calaña”, si bien se está a la espera de que una investigación exhaustiva de sus dispositivos informáticos ofrezca la “imagen definitiva”, según declaró al diario The Guardian el ministro del Interior de Filipinas.

Las autoridades del país del sudeste asiático están analizando imágenes digitales que, al parecer, pertenecen al padre de Markle —con quien no tiene relación— y que habrían sido halladas en su antigua residencia en Cebú. La investigación se inició después de que el hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., informara a las autoridades del país la semana pasada de que había descubierto una colección de imágenes relacionadas con abuso sexual de menores en un ordenador que pertenecía a su padre.

Markle, que ya estaba distanciada de su padre, rompió todo contacto con él el año pasado. Según trascendió, la mujer del príncipe Harry le comunicó que tanto ella como las autoridades estaban al tanto de acusaciones de que había abusado de niñas pequeñas.

En una última carta dirigida a su padre, cuya existencia reveló inicialmente el periódico sensacionalista The Sun on Sunday, enviada mientras él se encontraba hospitalizado en Filipinas tras la amputación de una pierna, la duquesa de Sussex dejó claro que Thomas Markle jamás volvería a ver a sus nietos, Archie (de siete años) y Lilibet (de cinco), y que ella no volvería a ponerse en contacto con él nunca más.

Markle fue avisada hace siete años

Meghan Markle reveló que, en 2019, la Policía Metropolitana (también conocida como Scotland Yard) le informó sobre unas acusaciones contra su padre, y que le aseguró que dichas denuncias estaban siendo investigadas. Según diversas fuentes consultadas por The Guardian, las autoridades le advirtieron de que hablar públicamente sobre estos hechos podría poner en peligro un posible proceso judicial, además de exponerla a ella misma a acciones legales.

El sábado, la Policía Metropolitana confirmó que, en 2019, hizo llegar a Meghan y al duque de Sussex una carta “que contenía una serie de acusaciones sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido”, aunque no compartió esa información ni los detalles de esas acusaciones con otros cuerpos de seguridad. Scotland Yard está valorando ahora la posibilidad de remitir el caso a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC, por sus siglas en inglés) para que revise su actuación y la decisión de no comunicar esas acusaciones a otras fuerzas policiales.

Según las fuentes consultadas, Markle se siente “profundamente consternada” por el hecho de que la Policía Metropolitana no hubiera tomado medidas ante las acusaciones expuestas en dicha carta.

En una entrevista con el Mail on Sunday, el padre de Meghan, Thomas Markle, afirmó que “nunca mantuvo relaciones sexuales con nadie menor de 18 años”, aunque reconoció que, cuando era soltero, viajó a Filipinas en al menos dos ocasiones y pagó por mantener relaciones sexuales. “Todo esto es basura. No son más que mentiras. Es una locura. No tengo ni idea de por qué mi hijo intenta destruirme con estas mentiras”, afirma en dicha conversación.

En un comunicado emitido el viernes, la duquesa de Sussex expresó sentirse “profundamente angustiada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas; mis pensamientos están con todos los niños que hayan podido resultar perjudicados”. Y añadió: “En 2018, se envió una carta al departamento de Protección de la Familia Real y Autoridades de la Policía Metropolitana. Posteriormente, se me comunicó el contenido de dicha carta. En ella se formulaban acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre, y se me aseguró que estaban siendo investigadas”.

“Espero que ahora se entienda que, a pesar de las informaciones distorsionadas publicadas por ciertos medios durante años, el distanciamiento respecto a mi padre —y mi decisión de impedir que tuviera contacto con nuestros hijos— se debió a una única razón: protegerlos. Confiaba en que las autoridades estuvieran haciendo lo mismo con el resto de familias afectadas”.

“Aunque la magnitud de lo que ahora salió a la luz resulta más repugnante de lo que cualquiera podría haber imaginado, mi más sincero deseo es que se haga Justicia y que la prioridad sea la seguridad y la protección de los niños inocentes”. Fuentes del entorno de Meghan Markle aclararon más tarde que ella había recordado erróneamente el año en el que la Policía Metropolitana se puso en contacto con ella, y confirmaron que fue en 2019, no en 2018 como había dicho el viernes.

Por su parte, el FBI señaló en un comunicado el viernes que estaba “al tanto de las acusaciones” contra Thomas Markle y que “se brindará el apoyo correspondiente a las autoridades filipinas. Asimismo, se investigará cualquier acusación relacionada con posibles violaciones de la legislación federal de los Estados Unidos”.

Las autoridades filipinas investigan los archivos

Jonvic Remulla, ministro del Interior de Filipinas, declaró a The Guardian que “por ahora, todos los indicios apuntan a un posible delincuente sexual de la peor calaña”. “Los datos forenses estarán completos en una semana y queremos estar seguros antes de hacer públicos los hallazgos”.

Remulla aseguró que se emitirá un comunicado una vez que se hayan analizado los archivos atribuidos a Thomas Markle, aunque no especificó una fecha concreta.

En otra declaración ofrecida a la Agence France-Presse, Remulla señaló que la Policía Nacional de Filipinas inspeccionó la antigua residencia de Markle y halló “una gran cantidad de material de pornografía infantil, así como una computadora portátil”.

El viernes, el periódico The Sun informó que el hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., había declarado ante detectives en Filipinas haber descubierto “cientos, si no miles” de imágenes de abuso sexual infantil en computadoras y teléfonos celulares guardados en cuatro cajas grandes en una vivienda en Cebú. Según el diario, Markle Jr., de 60 años, señaló, además, que se había puesto en contacto con el FBI en Estados Unidos.

Markle padre declaró al periódico The Mail que las computadoras no estuvieron en su poder desde que abandonó México con su hijo en 2025 y se trasladó a Filipinas “para empezar de cero”. Según diferentes informaciones, Markle padre abandonó Filipinas y se encuentra en un centro de rehabilitación de Florida para recuperarse de la amputación que sufrió el año pasado.

“La Policía Nacional de Filipinas se coordinará con sus homólogos para localizar al señor Markle y emprender las acciones legales pertinentes en su contra, siempre que existan pruebas suficientes para formular cargos”, afirmó.