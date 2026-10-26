Kast se diferenció de Milei y felicitó a Lula: “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”

A diferencia der Javier Milei, que hasta primera hora de eeste lunes optó por el silencio, el presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección en Brasil, tras su triunfo en el balotaje ante Flávio Bolsonaro en las elecciones celebradas este domingo.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que sostuvo una conversación con su par brasileño , quien obtuvo el 51,79% de las preferencias contra el 48,21% su rival.

“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, escribió el jefe de Estado chileno.

En el mismo mensaje, Kast destacó las posibilidades de cooperación bilateral: “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”.

De la Espriella también reconoció a Lula

Por su parte, este lunes a la mañana, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, si bien no felcitó a Lula por su reelección y remarcó que tienen “profundas diferencias políticas e ideológicas”, sí lo reconoció en redes sociales y destacó que su país y Brasil “se necesitan mutuamente”.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, posteó en X el mandatario colombiano.