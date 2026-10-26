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Diálogo telefónico

Kast se diferenció de Milei y felicitó a Lula: “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”

  • “Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, escribió el jefe de Estado chileno. El mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, también reconoció en redes la victoria del oficialismo brasileño, aunque marcó “profundas diferencias políticas e ideológicas”. Milei, por ahora, optó por el silencio.

José Antonio Kast, presidente de Chile, posteó en X el momento de su diálogo telefónico con Lula da Silva para felicitarlo por su reelección.
José Antonio Kast, presidente de Chile, posteó en X el momento de su diálogo telefónico con Lula da Silva para felicitarlo por su reelección. X @PresidenteKast

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A diferencia der Javier Milei, que hasta primera hora de eeste lunes optó por el silencio, el presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección en Brasil, tras su triunfo en el balotaje ante Flávio Bolsonaro en las elecciones celebradas este domingo.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que sostuvo una conversación con su par brasileño , quien obtuvo el 51,79% de las preferencias contra el 48,21% su rival.

“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, escribió el jefe de Estado chileno.

En el mismo mensaje, Kast destacó las posibilidades de cooperación bilateral: “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”.

De la Espriella también reconoció a Lula

Por su parte, este lunes a la mañana, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, si bien no felcitó a Lula por su reelección y remarcó que tienen “profundas diferencias políticas e ideológicas”, sí lo reconoció en redes sociales y destacó que su país y Brasil “se necesitan mutuamente”.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, posteó en X el mandatario colombiano.

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