Milei evitó saludar a Lula tras su triunfo y el Gobierno debate el impacto de la elección en Brasil

El Gobierno analiza por estas horas el impacto regional del triunfo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el derechista Flávio Bolsonaro y convergen las posturas internas en torno a la posición en la que se ubica el presidente Javier Milei y el impacto de la elección el escenario local de cara a las presidenciales de 2027.

Mientras algunos consideran que la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT) garantiza el objetivo de Milei de consolidar su vínculo directo con el presidente estadounidense, Donald Trump, otros advierten que el resultado podría favorecer al peronismo de cara a las elecciones de 2027.

En Casa Rosada atribuyen la derrota de Bolsonaro a una combinación de factores, entre ellos el impacto de las últimas medidas económicas, los cambios en la jornada laboral y el rechazo que generaron algunas de sus propuestas entre las mujeres y los jóvenes. También consideran que Lula logró capitalizar una parte importante de los votos que en la primera vuelta habían obtenido otros candidatos.

“El rechazo a Bolsonaro fue muy fuerte”, resumió un funcionario luego de que el líder del PT diera vuelta el resultado de la primera vuelta y se impusiera con el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que consiguió el senador.

En paralelo, algunos integrantes del oficialismo advirtieron que el resultado brasileño podría tener repercusiones en la política doméstica. “Falta un año para la elección en la Argentina. Un año es demasiado, pero ya hoy se ve una tendencia complicada”, sostuvo una fuente libertaria con experiencia política.

Luego de que Flávio Bolsonaro anticipara que pediría la nulidad de las elecciones, tras denunciar fraude, el libertario evitó saludar a Lula da Silva. “Si Flávio desconoce el resultado, nos deja en una situación difícil”, reconocieron desde el entorno de Milei.

Pese al triunfo de Lula da Silva, en las filas libertarias destacan el peso parlamentario del Partido Liberal brasileño, que cuenta con 121 diputados y 28 senadores, frente a los 70 diputados y nueve senadores del PT.

A partir de esa composición, estiman que el mandatario, que en enero asumirá su cuarto mandato, podría enfrentar dificultades para avanzar con su agenda durante el próximo mandato.

En cuanto a la relación bilateral, varios prevén que continuará siendo difícil, aunque consideran que el triunfo le otorga a Lula mayor previsibilidad política.

En ese contexto, el Gobierno seguirá de cerca la evolución del escenario regional y el vínculo entre Brasil y Estados Unidos, en un contexto en el que Milei busca consolidar su posicionamiento internacional.

Reunión de Gabinte y viajes a Catamarca y Neuquén en la agenda de Milei

Milei comenzará la semana con dos actividades importantes para este lunes, en Casa Rosada: encabezará, a las 10, la habitual reunión de Gabinete, pero antes, recibirá al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap.

Dunlap, nacido en Ottawa, Canadá, ejerce las funciones de superior religioso con sede en el Palacio Magistral de Roma, Italia y fue elegido el 3 de mayo de 2023 por el Consejo Pleno de Estado reunido en Roma, como el primer caballero profeso de ultramar y sin ascendencia noble en liderar la Orden.

Este martes, a las 17, Milei viajará a la provincia de Catamarca, donde participará de la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, experta en extracción de hierro, cobre, aluminio, litio, bauxita, boratos y otros minerales esenciales para la industria y la transición energética.

El miécoles 28, a las 11 el Presidente participará de la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio, también de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto, en la misma provincia. En el mismo evento estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jueves por la mañana, sin horario definido, Karina Milei, junto a Santilli y Caputo, asistirá a las Rondas de Negocios Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), en la Estación Fluvial de Rosario, provincia de Santa Fe, donde estarán empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales, con el objetivo de “promover oportunidades de negocios y fortalecer la participación de la industria nacional” en los proyectos de inversión.

Con horario a confirmar, el presidente Milei viajará nuevamente a Neuquén para presenciar la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, que pertenece a la histórica congregación de la ciudad de Neuquén, dirigida por el pastor Hugo Márquez.

Agenda de Ministros durante la semana

El miércoles 28, alrededor de las 9, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindará una charla sobre “Reforma laboral y Fondo de Asistencia Laboral”, en el Salón de Actos del Banco Nación.

El mismo día, a las 10, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participa de la puesta en servicio operativo de las aeronaves PA-72 y PA-80 de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de su modernización, en el Aeropuerto de San Fernando.

Al día siguiente, a las 09, la ministra de Seguridad participará del XXXII Seminario de Frontera y Seguridad Pública de la Gendarmería Nacional Argentina.

El jueves, también el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará a las 18 en el V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), en Puerto Iguazú, Misiones.

Para cerrar la semana, este viernes a las 10, Monteoliva estará presente en el Acto Central de la Policía Federal Argentina, en la Escuela de Cadetes “Comisario General Juan Ángel Pirker”.

Con información de NA.