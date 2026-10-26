Lula da Silva, el ex obrero metalúrgico, volvió a ganar y gobernará Brasil por cuarta vez

Luiz Inácio Lula da Silva volvió a imponerse en una elección presidencial en Brasil y, a los 80 años, consiguió un cuarto mandato al frente de la principal potencia económica de América Latina, tras derrotar en el balotaje al senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El triunfo representa otro capítulo de una de las trayectorias más extensas de la política brasileña: la de un antiguo obrero metalúrgico que pasó de conducir huelgas sindicales a convertirse en el primer mandatario del país en ser elegido cuatro veces presidente.

Nacido el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, una ciudad del estado nordestino de Pernambuco, Lula creció en una familia humilde y emigró durante su infancia al estado de San Pablo, donde comenzó a trabajar desde muy joven.

Se formó como tornero mecánico y encontró en las fábricas metalúrgicas del cordón industrial paulista el ámbito que marcaría definitivamente su destino.

En 1975 llegó a la presidencia del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema, desde donde encabezó importantes huelgas contra las condiciones laborales durante los últimos años de la dictadura militar brasileña.

Aquella experiencia lo transformó en una figura nacional y sentó las bases de su carrera política.

En 1980 participó de la fundación del Partido de los Trabajadores (PT), una organización que reunió a sindicalistas, movimientos sociales, intelectuales y sectores progresistas que reclamaban la democratización del país.

Luego fue diputado constituyente y comenzó una larga búsqueda de la Presidencia, con derrotas electorales en 1989, 1994 y 1998, antes de alcanzar finalmente el poder en 2002.

De los programas sociales al escándalo de corrupción

Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010, durante dos mandatos consecutivos caracterizados por el crecimiento económico, la expansión del consumo y la implementación de programas sociales como Bolsa Família, dirigidos a reducir la pobreza y mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Su gobierno también impulsó una mayor presencia internacional de Brasil y profundizó los vínculos con los países sudamericanos, al tiempo que participó activamente en la consolidación del bloque de economías emergentes conocido como BRICS.

Sin embargo, su trayectoria quedó marcada por los escándalos de corrupción que afectaron al PT y a distintas empresas y dirigentes políticos.

En el marco de la operación Lava Jato, Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero y permaneció encarcelado entre abril de 2018 y noviembre de 2019.

En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas al determinar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgar aquellas causas. La Justicia también declaró la parcialidad del entonces juez Sergio Moro en el proceso relacionado con un departamento en Guarujá.

Esas decisiones le permitieron recuperar sus derechos políticos y regresar a la competencia electoral.

El regreso al poder y la confrontación con el bolsonarismo

En 2022, Lula derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro y regresó al Palacio del Planalto el 1 de enero de 2023, luego de doce años fuera del Ejecutivo.

Su tercer gobierno recuperó y amplió políticas sociales, impulsó inversiones públicas y colocó nuevamente la protección ambiental y el combate a la deforestación amazónica entre sus prioridades.

También debió afrontar dificultades económicas, demandas por el costo de vida y fuertes disputas con sectores de la oposición.

La campaña de 2026 estuvo atravesada, además, por las investigaciones judiciales que involucraron a su hijo Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha), por presuntas irregularidades y tráfico de influencias. El empresario negó haber cometido delitos.

En ese escenario, Lula volvió a encontrarse electoralmente con el apellido Bolsonaro, aunque esta vez su rival no fue Jair, sino Flávio, el hijo mayor del exmandatario.

El senador del Partido Liberal había terminado por delante de Lula en la primera vuelta del 4 de octubre, con el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% obtenido por el presidente.

La segunda vuelta definió así una nueva confrontación entre dos corrientes políticas que protagonizaron buena parte de la vida pública brasileña durante las últimas décadas.

Lula votó en el balotaje de Brasil y agradeció el apoyo del pueblo: “Seré eternamente agradecido”

El desafío de un cuarto mandato

La nueva victoria de Lula supone la continuidad de un proyecto político que reivindica la intervención del Estado, la expansión de las políticas sociales, la inversión pública y el protagonismo de Brasil en América Latina y en los foros internacionales.

El mandatario iniciará su cuarto período presidencial el 1 de enero de 2027, acompañado nuevamente por el vicepresidente de centro derecha Geraldo Alckmin.

Entre sus principales desafíos estarán el control de las cuentas públicas, la recuperación del poder adquisitivo, la seguridad y las relaciones con un Congreso en el que deberá construir acuerdos para aprobar sus iniciativas.

A dos días de cumplir 81 años, Lula vuelve a demostrar la extraordinaria duración de su carrera política: desde las fábricas de São Bernardo do Campo hasta una cuarta victoria presidencial, su figura continúa ocupando un lugar central en la historia contemporánea de Brasil.

NB con información de NA.