La victoria de Lula en Brasil reconforta a los líderes de la izquierda en Latinoamérica

Algunas de las principales figuras de la izquierda latinoamericana como la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y los expresidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric, celebraron este domingo el triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, ante el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales al felicitar mandatario brasileño por el resultado de la segunda vuelta.

Petro aseguró en su cuenta de X que la reelección de Lula detuvo “el fascismo” en ese país y tildó los resultados como “un triunfo para la humanidad”.

“Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”, añadió Petro, uno de los principales aliados en la región del mandatario brasileño.

Por su parte, el exmandatario chileno Gabriel Boric (2022-2026) felicitó a Lula y le dio las gracias “por sostener la esperanza del mundo”.

“¡Te queremos! Con la esperanza intacta”, escribió Boric en su perfil en la red social X.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, también se pronunció con un mensaje asegurando que “en nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala, felicito a Lula por una gran victoria en las urnas y su reelección como presidente de Brasil”.

Lula ganó la segunda vuelta con el 51,78% de los votos, frente al 48,22% de Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,98% de las urnas escrutadas.

Un triunfo con eco en el Cono Sur

Desde Argentina se pronunciaron también la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, líderes del peronismo, quienes felicitaron a Lula.

“Felicitaciones, primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, afirmó Fernández en su cuenta de la red social X.

“Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”, escribió Kicillof, quien agregó que “no hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”.

En Uruguay, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se comunicó con Lula para felicitarlo, mientras el oficialista Frente Amplio uruguayo aseguró que con su victoria ganó “el compromiso de seguir construyendo un mejor futuro”.

Presidentes de derecha se enfocan en el trabajo

En la otra orilla del espectro político, los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitaron a Lula por su victoria electoral en sus mensajes invitaron al presidente brasileño a “trabajar juntos”.

“Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, publicó Peña en X, donde prometió que seguirán “trabajando juntos por el bienestar” de sus pueblos.

“Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, escribió Paz en la misma red social.

También habló con Lula el presidente chileno, José Antonio Kast, quien aseguró que ambos países “tienen mucho futuro en común”.

“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, indicó Kast en su cuenta de X. “Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, concluyó.

En tanto, este lunes a la mañana, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, si bien no felcitó a Lula por su reelección y remarcó que tienen “profundas diferencias políticas e ideológicas”, sí lo reconoció en redes sociales y destacó que su país y Brasil “se necesitan mutuamente”.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, posteó en X el mandatario colombiano.

De momento, el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, no se pronunció sobre los resultados electorales de Brasil, mientras que los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa, y de Perú, Keiko Fujimori, enviaron, cada uno, mensajes en los que insisten en el trabajo común.

El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó al pueblo brasileño y expresó su voluntad de continuar trabajando con el país suramericano.

Mientras tanto, el Gobierno de Costa Rica, presidido por la derechista Laura Fernández, felicitó a Brasil por el proceso electoral democrático y pacífico y deseó “éxitos a los tres poderes” de ese país, pero no mencionó Lula.

Cercanos a Lula valoran la victoria

Por su parte, el expresidente de Bolivia Evo Morales felicitó a Lula y consideró que ese resultado “renueva la esperanza de los pueblos”.

Asimismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a su homólogo brasileño y destacó la cercanía entre ambos Gobiernos al reivindicar la unidad y la integración latinoamericanas.

“Estimado hermano @LulaOficial te felicito en nombre del Gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo”, escribió Díaz-Canel en la red social X.

“El pueblo de Brasil dio una contundente muestra de participación cívica y democrática”, dijo la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en las redes sociales del canciller Félix Plasencia González.

A través de un mensaje en la red social X, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa resaltó que “Lula, un líder absolutamente extraordinario, logró prácticamente lo imposible: remontar el resultado de la primera vuelta, la única vez que ocurrió algo así desde el retorno a la democracia en Brasil”.

Líderes del Caribe felicitan a Lula y destacan la cooperación climática y regional

Entretanto, los líderes de Bahamas, Barbados y Guyana felicitaron también a Lula tras su triunfo y destacaron la importancia de reforzar los vínculos con Brasil en la lucha contra el cambio climático, el comercio y la integración regional.

El primer ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, trasladó sus felicitaciones en nombre de su país y calificó a Brasil como “un aliado importante en la lucha global contra el cambio climático”. Asimismo, expresó su interés en fortalecer la amistad bilateral y trabajar juntos para avanzar en la acción climática y la prosperidad de ambos pueblos.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, celebró la cuarta victoria presidencial de Lula y destacó que “la política debe mejorar la vida de las personas, defender su dignidad y llevar esperanza a quienes con demasiada frecuencia quedan atrás”. También dijo que espera fortalecer las relaciones entre bilaterales para contribuir a un mundo “más justo, inclusivo y pacífico”.

Por su parte, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, señaló que la victoria de Lula permitirá dar continuidad a los avances de su Gobierno y “buscar un futuro con mayores oportunidades para todos los brasileños”.

Ali destacó los vínculos de amistad, respeto mutuo y cooperación entre Guyana y Brasil, y expresó su interés en profundizar las relaciones bilaterales, impulsar la integración regional, ampliar el comercio y las inversiones y promover el desarrollo sostenible.

La relación entre Guyana y Brasil tiene especial relevancia por la frontera compartida y los intereses comunes en comercio, energía e integración regional.

EFE