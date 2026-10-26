Día de la Suegra: ¿por qué se celebra el 26 de octubre?

La efeméride no forma parte del calendario oficial de celebraciones del Estado argentino. Su popularidad está ligada, en buena medida, al humor que históricamente rodea a la figura de la suegra, protagonista de chistes, películas y situaciones familiares que suelen girar en torno a los vínculos entre parejas y sus familias.

Uno de los antecedentes más conocidos de la celebración se remonta a 1934, en Amarillo, Texas, Estados Unidos. Eugene “Gene” Howe, periodista y editor del diario Amarillo Globe-News, impulsó la iniciativa después de publicar comentarios humorísticos sobre su propia suegra.

La primera celebración tuvo lugar el 5 de marzo de 1935. La propuesta buscaba homenajear a las madres de las personas casadas y, al mismo tiempo, dejar atrás las burlas que solían tenerlas como protagonistas. La iniciativa tuvo repercusión local y dio lugar a nuevos festejos en los años siguientes.

Décadas más tarde, la celebración se extendió en Estados Unidos y quedó asociada al último domingo de octubre. Sin embargo, el origen preciso del 26 de octubre como fecha de celebración en la Argentina no está claramente documentado.

Una fecha impulsada por las redes

En la Argentina, el Día de la Suegra empezó a ganar visibilidad en 2018, cuando los saludos, las fotografías y los memes alusivos se multiplicaron en las redes sociales. Desde entonces, cada 26 de octubre vuelve a aparecer entre las efemérides que generan publicaciones y comentarios.

Más allá de las bromas, la fecha propone reconocer el lugar que las suegras ocupan en muchas familias. Su relación con hijos, hijas, yernos y nueras puede adoptar formas muy distintas, desde el acompañamiento cotidiano hasta los desacuerdos propios de la convivencia entre generaciones.

La celebración también pone en primer plano un vínculo familiar que suele representarse a través de estereotipos, aunque sus experiencias concretas varían de una familia a otra.