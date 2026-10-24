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Historia del papado contemporáneo

  • ¿Cómo llegó el papado, una institución que a mediados del siglo XIX parecía condenada a desaparecer, a convertirse en uno de los actores religiosos, políticos y diplomáticos de mayor visibilidad del mundo contemporáneo?

  • — Episodios anteriores

El Papa Francisco saluda a la multitud durante una misa en la plaza del Vaticano en junio de 2015.
El Papa Francisco saluda a la multitud durante una misa en la plaza del Vaticano en junio de 2015. PATRICK GELY / SIPA / Zuma Press / ContactoPhoto

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En este episodio conversamos con Diego Mauro, a propósito de su nuevo libro, La invención del papado contemporáneo. De Pío IX a Francisco, escrito junto con Vicente Jesús Díaz Burillo. A lo largo de la entrevista recorremos los últimos ciento cincuenta años de historia del papado, desde la pérdida de los Estados Pontificios hasta la construcción de un papado global, mediático y diplomático.

¿Cómo se transformaron las finanzas, la administración y las formas de gobierno de la Iglesia? ¿Qué papel tuvieron los Tratados de Letrán y los nuevos medios de comunicación en la reconstrucción de la autoridad papal? ¿Fue realmente el Concilio Vaticano II una ruptura en la historia del papado? ¿Y qué lugar ocupa Francisco en este proceso? Una conversación sobre cómo los papas fueron reinventando su relación con la modernidad y construyendo, a lo largo de un siglo y medio, el papado que conocemos hoy.

Entrevistado: Diego Mauro

Conducción: Nicolás Perrone

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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