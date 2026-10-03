La migración evidencia que, aunque fue originalmente publicada en los '60 y '70, Mafalda sigue siendo leída y querida por nuevos públicos. La historieta de Quino también trascendió la escala nacional: fue traducida a distintos idiomas y tuvo una fuerte circulación en lugares como México, España e Italia. En este episodio, Isabella Cosse muestra cómo el humor gráfico, y en particular Mafalda, pueden ser una clave para pensar la historia social y política, la sociedad argentina y sus transformaciones en los últimos cincuenta años.

Entrevistada: Isabella Cosse

Conducción: Inés Pérez

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.