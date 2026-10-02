Habló el piloto de Flydubai desde el hospital: “No podía dejar que todas esas personas murieran”

Smit Machchhar, el piloto indio de Flydubai que fue agredido por su copiloto durante un vuelo de Emiratos Árabes Unidos a Israel el pasado miércoles, afirmó este viernes desde un hospital de Abu Dabi que “no podía dejar que todas esas personas murieran”.

Así lo expresó durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi: “Estaba tan herido que me derribaron. En ese momento, sentí que el avión estaba cayendo. Sabía que esa sería mi última oportunidad y que la puerta estaba justo allí”, relató el piloto, quien abrió la puerta de la cabina en medio de las agresiones del copiloto omaní, quien lo atacaba con una navaja.

“Me seguía golpeando, pero logré abrir la puerta y todos entraron”, explicó Machchhar, quien, con la ayuda de miembros de la tripulación y algunos pasajeros que lograron reducir al agresor, consiguió aterrizar el avión (Boeing 737) de manera segura en Arabia Saudita.

“Estaba luchando por mi vida. Me di cuenta de que, si no demostraba valentía, morirían 170 pasajeros”, relató el piloto a Modi.

Además, le contó que, durante la situación crítica, recitó una oración devocional hindú dedicada a la divinidad Hanuman.

El mandatario indio le dijo al piloto que “su valentía, paciencia y rapidez para tomar decisiones salvaron la vida de muchas personas” y aseguró que todo el país está orgulloso de él.

En ese sentido, Machchhar le contestó a Modi: “Ahora que me ha llamado, estoy realmente muy orgulloso de mí mismo. No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí”.

El día del incidente, Machchhar fue trasladado inicialmente a un hospital de Tabuk, en Arabia Saudita, y luego fue derivado a Abu Dabi, donde permanece en estado estable. Tiene 17 años de experiencia en la aviación, 11 de ellos como comandante.

Netanyahu elogia al piloto indio por salvar la vida de los pasajeros

Anteriormente, el primer ministro de israelí, Benjamin Netanyahu, también elogió al piloto indio y lo calificó de “verdadero héroe”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió al piloto indio de Flydubai atacado el miércoles por su copiloto en el avión cargado de pasajeros israelíes esta mañana, lo calificó de “verdadero héroe” y le deseó pronta recuperación de sus heridas.

“Mi más sincero homenaje al piloto indio Capitán Smit Machchhar por su extraordinaria valentía. A pesar de haber sido apuñalado y estar gravemente herido, se defendió, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación redujeran al atacante, evitando así un desastre catastrófico en pleno vuelo», escribió Netanyahu en X.

“Salvó la vida de 174 personas, entre ellas ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades. Le deseo al capitán Machchhar una pronta y completa recuperación. Es un verdadero héroe”, declaró el primer ministro, citado por Times of Israel.

El piloto de Flydubai que fue apuñalado en el vuelo FZ1073, el capitán indio Smit Machchhar, abrió la puerta de la cabina antes de perder el conocimiento, según declaró el pasajero Yaniv Hayoun a Netanyahu durante una conversación que mantuvieron en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv el miércoles.

El portavoz de Netanyahu, Doron Spielman, afirmó que Machchhar, ensangrentado y tendido en el suelo, recurrió a “sus últimas fuerzas” para abrir la cerradura de la puerta de la cabina.

“En ese momento, algunos de los pasajeros que se dieron cuenta de lo que estaba pasando corrieron y entraron en la cabina del piloto. Vieron al piloto herido en el suelo, y al otro… el piloto agresor estaba de pie junto al panel de control, golpeándolo”, dice.

Según varios medios de comunicación indios citados por Jerusalem Post, Machchhar es un indio gujarati originario de Mumbai. Según su perfil de LinkedIn, trabajó durante más de una década como piloto para la aerolínea india SpiceJet, donde también fue capitán instructor y mentor de nuevos pilotos, antes de incorporarse a Flydubai.

Su perfil también indica que acumuló aproximadamente 9750 horas de vuelo en los aviones 737-800 y 737 MAX 8 y 9.

La embajada de la India en Arabia Saudita informó que Machchhar fue ingresado en un hospital de la ciudad de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, y está recibiendo la atención médica.

El dentista israelí Dr. Shota Musayev afirma que fue uno de los pasajeros que corrió a la cabina de mando al darse cuenta de que algo andaba mal.

“Cuando oí los gritos, salí corriendo; no esperé”, declaró Musayev a The Times of Israel a su llegada al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. “Cuando entré en la cabina, el piloto estaba en muy mal estado, con una hemorragia grave, sobre todo en la cabeza”.

“Yo era el único médico en el avión y, finalmente, logré detener la hemorragia y estabilizar su presión arterial”, afirma.

Musayev, que regresaba de China, dijo que prestó atención médica de emergencia al piloto de 39 años, que resultó gravemente herido, lo que, según él, ayudó a salvarle la vida.

“Fueron momentos muy difíciles, pero junto con algunas personas valientes en el avión, logramos evitar una situación que estuvo a punto de convertirse en un desastre”, relata. “Ahora solo quiero volver a casa y abrazar a mis hijos”.