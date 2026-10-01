Cómo sobrevivió el vuelo de Flydubai a Tel Aviv a una caída en picado de 5.000 metros en menos de dos minutos

Mientras el vuelo FZ 1073 sobrevolaba hacia el oeste las aguas del Golfo en dirección a Israel, es posible que sus pasajeros se lamentaran por un retraso de 20 minutos en el despegue. Para ser una ruta de una aerolínea de bajo costo, el servicio diario de Flydubai a Tel Aviv suele ser cómodo y fiable. El vuelo directo dura unas tres horas y media y sale de Dubái con suficiente antelación como para aterrizar normalmente en el aeropuerto Ben Gurión sobre las 9 de la mañana, hora local.

No fue así en el caso del vuelo del miércoles. El avión de pasajeros nunca llegó a su destino previsto. En su lugar, cayó miles de metros en cuestión de segundos antes de aterrizar en Arabia Saudita —quizá de forma milagrosa, ya que las fotos sugerían que le faltaba gran parte de la cola—.

Los pasajeros fueron evacuados, algunos cubiertos de sangre, y contaron que un piloto había apuñalado a otro; además, las imágenes publicadas en Internet desde el interior del fuselaje mostraban las secuelas de la violencia.

En un video, dos hombres yacen en el suelo con máscaras de respiración en la cara, mientras los pasajeros se agolpan a su alrededor en el estrecho pasillo. Uno de ellos lleva una camisa blanca empapada de sangre y las características rayas de piloto en los hombros. Parece casi inconsciente. El otro hombre parpadea lentamente, con manchas de sangre en la pared junto a él. Una persona fuera de campo parece animar al herido a que no pierda el conocimiento: “No te duermas”, le dice.

Otras imágenes, aparentemente tomadas desde un asiento situado más atrás, muestran a los pasajeros gritando y llorando angustiados mientras el Boeing 737 Max se sacude. Los medios de comunicación israelíes informaron que el avión transportaba a unos 150 pasajeros israelíes.

Los informes de la compañía aérea, los testimonios de los pasajeros, los sistemas de seguimiento de vuelos y las declaraciones de las autoridades israelíes describen una serie de sucesos que comenzaron aproximadamente dos horas y media después del despegue.

La página web de seguimiento de vuelos Flightradar24 registró cómo la aeronave descendía bruscamente desde su altitud de crucero, de unos 10.363 metros, hasta los 5.181 metros en menos de dos minutos. Los investigadores analizarán si ese movimiento tan repentino y violento fue la causa de los daños sufridos por el timón de la aeronave.

Unos minutos más tarde, el avión emitió una serie de señales de transpondedor de emergencia en forma de “códigos squawk”. Estos códigos de cuatro dígitos suelen ser utilizados por los pilotos para comunicar su posición, pero pueden emplearse en situaciones de emergencia, incluso si los pilotos mantienen contacto por radio con el control de tráfico aéreo.

Los responsables del seguimiento de aviones de Flightradar24 afirmaron que el avión de Flydubai transmitió señales de emergencia y de secuestro. La aeronave describió un círculo errático cerca de la frontera jordana antes de dar la vuelta y poner rumbo al sur.

En un video, un pasajero con sangre que le gotea de una herida abierta en la cabeza pide ayuda y dice que el avión está descendiendo hacia Arabia Saudita. “Quienquiera que me esté escuchando, necesitamos ayuda”, dice el hombre en hebreo. “Estamos en la zona de Tabuk, en Arabia Saudita, que no conocemos. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto. Necesitamos ayuda”.

Aún se está investigando qué ocurrió durante esos minutos críticos, pero los primeros informes, aún sin confirmar, apuntaban a una pelea en la cabina de mando, seguida de una avalancha de pasajeros por el pasillo y, a continuación, a que uno o varios pilotos que viajaban como pasajeros recuperaron el control del avión para evitar una catástrofe.

El periódico israelí Haaretz citó a un pasajero que afirmó que el avión perdió el control y comenzó a descender en picado.

Según se informó, Dalia Shpigel afirmó que “de repente se oyeron gritos espantosos por todo el avión” antes de que “entre tres y cinco hombres irrumpieran en la cabina” y redujeran al presunto agresor y comenzaran a atender al piloto herido.

“Nos dimos cuenta de que la situación se estaba estabilizando y continuamos el vuelo. Poco a poco, empezaron a salir a la luz detalles sobre lo que había ocurrido en la cabina”, declaró Shpigel a Haaretz.

Miryam Shira Ohayon, una de las pasajeras, afirmó que “el copiloto intentó asesinar al piloto y, básicamente, llevar a cabo un atentado suicida en el avión”.

En declaraciones a los periodistas a través de un altavoz que sostenía su madre, que la esperaba en el aeropuerto Ben Gurión, afirmó que el avión “estaba realmente a punto de estrellarse, y fue simplemente gracias al ingenio de muchas personas que se hicieron con el control del copiloto y lo neutralizaron”.

“También había un médico que les prestó primeros auxilios, y gente que atendió a los dos… pero lo que más miedo daba era, en realidad, un accidente, que es precisamente lo que él intentaba provocar”, dijo ella.

La aerolínea emiratí, en un comunicado emitido más tarde ese mismo miércoles, afirmó que la aeronave fue “puesta a salvo con éxito por la tripulación de Flydubai de servicio que viajaba en el vuelo”, quienes desviaron la ruta y aterrizaron la aeronave de forma segura en el aeropuerto de Tabuk. Las aerolíneas suelen trasladar a los pilotos entre diferentes aeropuertos como pasajeros, y es posible que fueran estos pilotos quienes enviaron los códigos de emergencia.

La BBC citó a un pasajero, Almog Itali, quien afirmó que uno de los pilotos a bordo que estabilizó el avión era británico. “Había dos pilotos de reserva que se suponía que iban a pilotar el siguiente vuelo”, explicó. “Los pilotos de relevo son europeos, uno de ellos británico, que entró [en la cabina] y levantó la parte delantera del avión, tiró de la palanca de mando, estabilizó el avión y nos hizo aterrizar en Arabia Saudita”.

Stanislav Bukhman, responsable de riesgos de Osprey Flight Solutions, una empresa de seguridad aeronáutica con sede en el Reino Unido, afirmó que era probable que los investigadores se centraran en algunas áreas clave, entre ellas el proceso de selección de los pilotos y el control de la tripulación en el aeropuerto de salida.

En cuanto a cómo se podría haber accedido a la cabina de mando, explicó que la tripulación de cabina podría solicitar el acceso a la misma utilizando un código de acceso de emergencia. “Esto está previsto para situaciones en las que los pilotos se encuentren incapacitados. Sin embargo, existe un mecanismo de seguridad incorporado. Si los pilotos están conscientes y operan con normalidad, pueden denegar esa solicitud y mantener la puerta cerrada con llave. Esto está diseñado para proteger la cabina de mando en caso de secuestro o toma de rehenes”, afirmó.

“En este momento no hay información suficiente para determinar cómo se accedió a la cabina de mando del vuelo FZ 1073. Es posible que la puerta la abriera el capitán —quien, según se informa, se resistió al intento del copiloto de tomar el control— o que lo hiciera la tripulación de cabina siguiendo el procedimiento de emergencia”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que uno de los pilotos tenía previsto estrellar el avión y matar a sus pasajeros, en su mayoría israelíes, quienes, con su actuación, evitaron una “gran catástrofe”. El presunto agresor fue detenido tras el aterrizaje del avión, según afirmó Netanyahu.

“Durante el vuelo, al acercarse al país, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”, afirmó Netanyahu en un mensaje de video, en el que calificó a los pasajeros de “héroes”. Se ha comprobado que todos los pasajeros se encuentran a salvo.

Flydubai, sin embargo, afirmó que se produjo un “altercado” en la cabina de mando del vuelo FZ 1073 y advirtió que no se sacaran conclusiones precipitadas sobre el motivo.

“En esta fase inicial, se desconocen las causas y los motivos subyacentes a este suceso, que siguen siendo objeto de una investigación oficial”, declaró un portavoz de Flydubai en un comunicado. “Instamos a todas las partes a que se abstengan de hacer especulaciones prematuras mientras las autoridades recaban los hechos”.