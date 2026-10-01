Milei: “Si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia, van a presenciar un milagro”

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que si su Gobierno es reelecto el próximo año, “2028 va a ser el mejor año” de la historia del país a la vez que destacó los trabajos de Luis Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno.

“Cualquier inversor que siga de cerca la Argentina sabe que, si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”, aseveró el mandatario ante empresarios europeos en la Argentina Week de París. Y agregó: “Ganaríamos en primera vuelta y pasaríamos a tener un Congreso totalmente favorable, con el control de ambas cámaras. Si es así, van apresenciar un milagro en sus propias caras”, sentenció.

En su alocución en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Milei sostuvo que la Argentina “hoy quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece. El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo. Durante estos primeros casi tres años de nuestra gestión, ya logramos lo que muchos decían que era imposible. Heredamos un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia, y entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto”, remarcó ante un auditorio que, además de empresarios, tenía en primera fila a los funcionarios que lo acompañaron a Francia y a gobernadores aliados.

Asimsimo, el Presidente aseguró que en la anterior Argentina Week “recibimos anuncios por más de 16 mil millones de dólares y esperamos que esta gira sea más fructífera” y destacó “la enorme gestión del mejor ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el Canciller, Pablo Quirno”.

Por último, Milei aseguró que el “activo más importante de su gestión es su palabra”, y rechazó los pedidos de implementar “una especie de plan platita” de cara a las elecciones del año próximo para sumar voluntades. Además, ratificó que no cambiará el rumbo económico porque “al populismo no se lo combate con más populismo, sino con más libertad y más ortodoxia”.

De la comitiva presidencial, forman parte el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicaciones, Fabián Fernández, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Además, están en París 13 gobernadores de los 24 distritos que tiene el país: Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), y Leandro Zdero (Chaco).