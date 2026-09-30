Un piloto atacó a otro en un avión que volaba desde Dubái a Israel y aterrizó de emergencia: investigan si se trató de un atentado terrorista

El piloto y el copiloto del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv, y que fue desviado por un “incidente” que algunos pasajeros describieron como un acto terrorista, se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, informaron fuentes oficiales.

“Tanto el capitán del avión como el copiloto sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria”, indicó en un comunicado el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.

El centro de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz de Tabuk recibió “una llamada de auxilio del vuelo número FZ1073, perteneciente a la aerolínea Flydubai, para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto”, se apunta en la nota, que añadió que esto ocurrió a las 08.44 hora local (05.44 GMT).

Desviado debido a un “altercado entre la tripulación”

Un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudí debido a un “altercado entre la tripulación”, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Transporte de Israel, en un incidente que la prensa israelí describe como un apuñalamiento de un piloto a otro.

“Se declaró el estado de emergencia en el aeropuerto y se dispuso todo para brindar asistencia a la aeronave. El avión aterrizó a salvo en el aeropuerto exactamente a las 9.45 hora local (6.45 GMT)”, añadió el centro de control del citado aeródromo, al indicar la compañía que se brindó “la atención requerida a los pasajeros en la sala de viajeros y se coordinó con la aerolínea para asegurar un avión alternativo”.

“Actualmente, las autoridades competentes están trabajando para completar las investigaciones necesarias”, concluye la nota, sin dar detalles del motivo por el que ambos pilotos están heridos.

Pasajeros aseguran “haber controlado al terrorista”

Un vídeo publicado por el Canal 12 israelí muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados, y que aseguran haber “controlado al terrorista” después de que apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos.

“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, cogió dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que el incidente está “bajo control” y que se están tomando las medidas necesarias para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

En un comunicado, Flydubai describió lo ocurrido como un “incidente”, sin detallar la causa, aseguró que el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto saudí de Tabuk y que todos los pasajeros están a salvo.

EFE