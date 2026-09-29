Educación financiera versus plan de reestructuración: el Gobierno y la oposición disputan la crisis por endeudamiento

Con la libertad de mercado como bandera, el oficialismo se anotó un triunfo a medias en la Cámara de Diputados: emitió dictamen de mayoría por el tema de endeudamiento familiar, pero sabe que no tiene los votos para imponerse en el recinto. Arrinconado por la fecha límite que le impuso la oposición, La Libertad Avanza se vio obligada a presentar una propuesta propia, que hace hincapié en la transparencia crediticia y la educación financiera. Con el apoyo del PRO y la UCR, se hizo con la mayoría de las firmas del plenario de comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, pero no con el de los aliados provinciales. La oposición quiere ir al recinto en dos semanas.

La propuesta del Gobierno, que ha calificado el aumento de la morosidad como un problema “entre privados”, parte de la premisa de que el sobreendeudamiento es resultado de una falta de información sobre el acceso al crédito. Sostiene que los bancos y billeteras virtuales están obligados a mostrar el costo real de los créditos, así como garantizar el acceso al propio perfil crediticio y una liquidación completa de la deuda (capital original, refinanciaciones, intereses, comisiones). Exige una doble validación para los préstamos que se toman de manera online y un control parental mínimo para los casos de endeudamiento de menores de edad (se comprometen a notificarlos).

El dictamen fue trabajado por la bullrichista Silvana Giudici y consiguió el apoyo del radicalismo y del PRO, pero fracasó en sumar las firmas de los aliados provinciales, como sucedió con la emergencia en discapacidad. La mayoría de las iniciativas opositoras exigían, de mínima, un plan de reestructuración de las deudas, algo a lo que el oficialismo se opuso con énfasis.

“¿Qué país nos va a creer si otra vez aplicamos las recetas del pasado? Hablan de condonaciones y baja de tasas obligatorias como si fueran recetas mágicas. Nos retrotraen a la Ley de Alquileres: ¿no aprendieron que poner topes ficticios lo que hace es quebrar el mercado y la esperanza de futuro?”, azuzó Giudici, la voz cantante del oficialismo en el debate de comisiones. El objetivo era disputarle a la oposición el discurso sobre la crisis de morosidad. “Era de ustedes la ley”, le recordó, entre risas, Myriam Bregman, aludiendo a que uno de los impulsores de la Ley de Alquileres fue Daniel Lipovetsky (PRO).

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MCM