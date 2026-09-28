Enriquecimiento ilícito: el fiscal pidió levantar el secreto fiscal de Adorni y verificar sus billeteras de bitcoin

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y una pericia para determinar si efectivamente le pertenecen las ocho billeteras de bitcoin que declaró ante la Justicia.

El pedido fue realizado después de que Adorni presentara documentación para responder a una veintena de interrogantes surgidos durante la investigación sobre su patrimonio. A partir de esas explicaciones, la Fiscalía busca ahora reconstruir la situación económica tanto del exfuncionario como de su esposa, Bettina Angeletti.

“Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, señaló Pollicita.

El fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo que la investigación sobre la evolución patrimonial se remonte al comienzo de la “vida económica activa” de ambos, desde que alcanzaron la mayoría de edad.

Entre las medidas solicitadas se encuentra el levantamiento del secreto fiscal de Adorni por el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, y el de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000.

En caso de que Lijo haga lugar al pedido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá remitir las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, los regímenes y actividades en los que estuvieron inscriptos, información aportada por terceros y datos sobre una eventual adhesión a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de moneda.

El organismo también deberá informar las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas por ambos y cualquier otro dato patrimonial, tributario o referido a sus ingresos que figure en sus registros.

Las ocho billeteras de bitcoin

Uno de los principales focos de las nuevas medidas está puesto en las operaciones con criptomonedas. Adorni sostuvo ante la Justicia que las operaciones con bitcoin permiten justificar los US$ 591.544,61 en efectivo que no había declarado previamente, además de parte de los gastos investigados.

La Fiscalía quiere establecer ahora si las ocho direcciones de bitcoin mencionadas por el exfuncionario efectivamente le pertenecen.

Al presentar sus explicaciones la semana pasada, la defensa de Adorni, encabezada por Matías Ledesma, entregó un sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de acceso a esas direcciones. Según indicó, el material sólo podrá abrirse ante un requerimiento judicial expreso.

Pollicita propuso por eso un procedimiento para comprobar la titularidad sin necesidad de revelar públicamente las claves. El abogado deberá presentarse junto con un perito de parte, el sobre y una computadora portátil para acceder a las billeteras.

El especialista deberá utilizar las funciones “Sign” o “Verify Message” en cada una de las ocho direcciones y firmar digitalmente un mensaje que será proporcionado por la Fiscalía en ese momento.

Luego, personal técnico especializado de la Policía Federal realizará una verificación criptográfica para determinar si las firmas corresponden efectivamente a cada una de las direcciones informadas por Adorni y dejará constancia del resultado.

La historia laboral y los bienes del matrimonio

Las medidas solicitadas no se limitan a la información tributaria y las criptomonedas. Pollicita también pidió a la ANSES la historia laboral completa de Adorni y Angeletti.

El organismo deberá informar los aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y eventuales actividades como autónomos o monotributistas. También deberá precisar si percibieron prestaciones, asignaciones u otros ingresos registrados.

Además, la Fiscalía requirió a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios información sobre los vehículos que estuvieron a nombre de ambos durante el período investigado.

Finalmente, Pollicita pidió determinar si Adorni o Angeletti participaron de sociedades, asociaciones o fundaciones como socios, accionistas, integrantes de órganos de administración o fiscalización o apoderados.

En esos casos, solicitó que se identifiquen las entidades, su objeto, los porcentajes de participación que tuvieron y las fechas de ingreso y egreso, como parte de la reconstrucción que busca determinar cómo evolucionó el patrimonio del matrimonio desde el comienzo de su actividad económica.

Con información de la agencia NA