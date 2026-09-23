Un estudio prevé hasta 450.000 muertes debido al calor extremo provocado por El Niño

El fenómeno de El Niño de gran intensidad que se formó este año en el Pacífico ecuatorial va a subir entre 1,2ºC y 2,1ºC la temperatura global en “amplias zonas del planeta”. Ese calor severo pondrá en riesgo hasta 450.000 vidas, según un análisis del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.

El Niño -un proceso natural generado en el Pacífico- comenzó en junio pasado y está previsto que afecte al hemisferio norte hasta la próxima primavera boreal. El fenómeno consiste en un parón de los vientos que barren las aguas superficiales cálidas del océano por lo que se genera un tapón que impide el ascenso de aguas frías más profundas. Ahí se forma una especie de calefactor planetario.

Como esa subida de temperatura se solapa con el calentamiento global acumulado por la costra de gases de efecto invernadero inyectados a la atmosfera, estos científicos calculan que “habrá un 44% más de días de calor extremo de los que se esperaría en un año normal”.

Daño a la salud

Este pronóstico avisa de que durante los próximos meses, mucha población mundial va a soportar el calor que se proyecta para dentro de más de 20 años debido al cambio climático.

“El Niño nos está llevando hacia el futuro al exponernos a temperaturas que no serían normales en las próximas dos décadas”, han dicho los analistas del Climate Impact Lab.

Con unos termómetros disparados, el mismo análisis indica que “se perderán 450.000 vidas solo en la primera mitad de este El Niño”. El trabajo lo compara con las 6.800 muertes o desaparecidos atribuidos a la riada de Nepal causada por el derretimiento de un glaciar.

De hecho, los científicos de la Universidad de Chicago se muestran pesimistas al decir que “estas cifras pueden ser incluso mayores, ya que las altas temperaturas se alargarán durante julio y julio de 2027”. Las zonas más vulnerables se concentran en el Sur Global. El trabajo menciona el Sahel, el sureste de Asia, India y Brasil.

Con esos números encima de la mesa, el Climate Impact Lab reclama un programa de acciones preventivas. Dentro de su inventario de adaptación incluye las alertas por calor extremo a la población, los refugios climáticos y áreas de hidratación. También la protección de los trabajadores y utilizar el sistema de salud para ayudar a las personas a soportar el calor.