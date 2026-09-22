El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno nacional confirmó este martes la designación de Pablo Di Liscia como nuevo titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches.

Según informó Presidencia, la nueva gestión tendrá entre sus principales objetivos mejorar el acceso a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, reforzar los mecanismos de control y avanzar hacia una administración más eficiente de los recursos públicos.

Di Liscia cuenta con experiencia en la gestión pública y en el sector privado. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, que brinda cobertura a más de 2,2 millones de afiliados.

Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su trayectoria incluye además más de dos décadas en cargos ejecutivos dentro de empresas privadas.

Desde el Gobierno señalaron que uno de los ejes de la nueva etapa será la continuidad de la auditoría integral sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

El proceso, según la explicación oficial, apunta a identificar posibles irregularidades y dar de baja los beneficios que hayan sido otorgados de manera fraudulenta. El Ejecutivo sostuvo que el objetivo es reasignar esos recursos a las personas que cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y salud establecidos para acceder a las prestaciones.

Di Liscia asumirá así al frente del área encargada de las políticas nacionales de discapacidad con la premisa, planteada por la administración de Javier Milei, de profundizar los controles y revisar la asignación de los recursos destinados al sector.

Con información de la agencia NA