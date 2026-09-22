EE.UU., Dinamarca y Groenlandia sellan el acuerdo para reforzar la seguridad de la isla

Acuerdo sobre Groenlandia. “Vamos a tener una relación segura, vamos a trabajar duro de la mano”, dijo Donald Trump: “Logramos el acuerdo, es tremendo para Europa, EE.UU. y Groenlandia. Va a ser una relación larga y fantástica”.

El presidente de EE.UU. añadió: “Esto es algo que se gestó durante mucho tiempo; podríamos remontarnos a muchas décadas atrás, o incluso siglos, repasando la lista de presidentes, y casi todos ellos lo mencionaron en algún momento. Sin embargo, la mayoría se limitó a mencionarlo. Algunos realmente quisieron llegar a un acuerdo, pero nunca se concretó. Nosotros, en cambio, lo estamos logrando; es algo extraordinario para Europa, para Estados Unidos y para todos. Y para Groenlandia será algo increíble”.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, afirmó: “Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos defendió el mundo libre y generó prosperidad, progreso, paz y libertad. Me enorgullece afirmar que Estados Unidos cuenta en el Reino de Dinamarca con un amigo que siempre cumplió su palabra y un aliado en el que siempre pudo confiar. Este día marca un hito en nuestra prolongada cooperación”.

La primera ministra danesa continuó: “Hace 75 años, suscribimos un acuerdo sobre la defensa de Groenlandia. Hoy firmamos un acuerdo aún mayor y mejor: un pacto destinado a perdurar. Este acuerdo beneficia a Estados Unidos, a Groenlandia, a Dinamarca y a la OTAN; por consiguiente, también beneficia a Europa. En otras palabras, estamos reforzando nuestra seguridad y capacidad de disuasión conjuntas, demostrando a nuestros adversarios quiénes somos, y lo hacemos unidos”.

“Usted fue muy claro”, dijo Frederiksen sobre Trump: “No desea que los adversarios se acerquen demasiado. Comparto plenamente esa postura y, gracias a este acuerdo, nos aseguramos de que no lo hagan. Garantizamos que no obtendrán control ni una influencia significativa en Groenlandia y aseguramos una mayor presencia de aliados en el Ártico. Nuestro acuerdo de hoy subraya la importancia de la OTAN, y acogemos con satisfacción una mayor participación e implicación de socios y aliados en Groenlandia”.

“Asimismo”, continuó, “este acuerdo reconoce las contribuciones históricas y actuales, decisivas, de Estados Unidos a la seguridad y defensa de Groenlandia y del resto de la zona del Tratado del Atlántico Norte; ello incluye, por supuesto, los sacrificios realizados, los miles de millones de dólares invertidos y el papel que desempeñan las fuerzas armadas estadounidenses en la defensa de Groenlandia, tanto en el presente como en el futuro. Al mismo tiempo, el acuerdo respeta, naturalmente, la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de Groenlandia a la autodeterminación. Todos sabemos que vivimos tiempos difíciles en los que debemos demostrar nuestra fortaleza. Si permitimos que nos dividan como aliados, estaremos haciendo un favor a nuestros adversarios. Haremos todo lo posible por evitar que eso suceda”.

Frederiksen concluyó: “Comparto su opinión cuando insta a los aliados a asumir la parte que nos corresponde de la carga; de hecho, me parece lo justo. El Reino de Dinamarca hizo exactamente eso. El acuerdo es bueno para ustedes, Estados Unidos; es bueno para Groenlandia y es bueno para Dinamarca”.

Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, dijo: “Hoy es un día muy importante para nuestra seguridad compartida. Damos continuidad a 85 años de cooperación en materia de seguridad, periodo durante el cual acogimos a las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro país. El territorio de Groenlandia fue indispensable durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y contribuyó a la seguridad nacional de los Estados Unidos desde entonces. Es una trayectoria de la que nos sentimos orgullosos y que este acuerdo perpetúa”.

“El mundo cambió enormemente desde 1951”, dijo Jens Frederik Nielsen: “Un cambio notable es que la propia Groenlandia está hoy aquí, en la mesa, firmando este acuerdo. Y para Groenlandia, este no es solo un acuerdo sobre nosotros; es un acuerdo con nosotros. Tiene en cuenta al pueblo de Groenlandia, nuestros derechos, nuestros medios de vida y el desarrollo de nuestro país. Esto ha sido una prioridad fundamental para nosotros a lo largo de este proceso, y un resultado muy positivo de lo que hoy hemos firmado. El panorama de seguridad en el Ártico está cambiando, y reconocemos las amenazas a la seguridad a largo plazo sobre las que usted, señor presidente, habló acertadamente. Precisamente por eso insistimos en mantener un diálogo constructivo. Groenlandia es importante para la seguridad de América del Norte y para la seguridad transatlántica, y este acuerdo refleja que comprendemos nuestra responsabilidad y actuamos en consecuencia. Creemos que es vital mantener una OTAN fuerte, también en el Ártico, donde la alianza desempeña un papel clave”.

“Este acuerdo debería disipar cualquier duda, hoy y en el futuro, sobre dónde reside la lealtad de Groenlandia”, prosiguió: “Nuestro compromiso con esta alianza y con la seguridad que construimos juntos está fuera de toda duda. Somos, fuimos y seguiremos siendo amigos incondicionales de los Estados Unidos y parte de la alianza occidental. Este acuerdo es histórico; se trata de asumir una responsabilidad compartida para lograr un Estados Unidos seguro y una Groenlandia segura, con respeto mutuo y un Ártico en paz. Es un acuerdo en el que gana todo el mundo”.