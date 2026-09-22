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Histórico

EE.UU., Dinamarca y Groenlandia sellan el acuerdo para reforzar la seguridad de la isla

  • “EE.UU. y Dinamarca han sido amigos, aliados confiables. Y este día es importante en nuestra larga cooperación”, dijo la primera ministra danesa: “El acuerdo es bueno para todos”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
El presidente de EEUU, Donald Trump, con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Andrés Gil

Enviado especial a Nueva York —

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Acuerdo sobre Groenlandia. “Vamos a tener una relación segura, vamos a trabajar duro de la mano”, dijo Donald Trump: “Logramos el acuerdo, es tremendo para Europa, EE.UU. y Groenlandia. Va a ser una relación larga y fantástica”.

El presidente de EE.UU. añadió: “Esto es algo que se gestó durante mucho tiempo; podríamos remontarnos a muchas décadas atrás, o incluso siglos, repasando la lista de presidentes, y casi todos ellos lo mencionaron en algún momento. Sin embargo, la mayoría se limitó a mencionarlo. Algunos realmente quisieron llegar a un acuerdo, pero nunca se concretó. Nosotros, en cambio, lo estamos logrando; es algo extraordinario para Europa, para Estados Unidos y para todos. Y para Groenlandia será algo increíble”.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, afirmó: “Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos defendió el mundo libre y generó prosperidad, progreso, paz y libertad. Me enorgullece afirmar que Estados Unidos cuenta en el Reino de Dinamarca con un amigo que siempre cumplió su palabra y un aliado en el que siempre pudo confiar. Este día marca un hito en nuestra prolongada cooperación”.

La primera ministra danesa continuó: “Hace 75 años, suscribimos un acuerdo sobre la defensa de Groenlandia. Hoy firmamos un acuerdo aún mayor y mejor: un pacto destinado a perdurar. Este acuerdo beneficia a Estados Unidos, a Groenlandia, a Dinamarca y a la OTAN; por consiguiente, también beneficia a Europa. En otras palabras, estamos reforzando nuestra seguridad y capacidad de disuasión conjuntas, demostrando a nuestros adversarios quiénes somos, y lo hacemos unidos”.

“Usted fue muy claro”, dijo Frederiksen sobre Trump: “No desea que los adversarios se acerquen demasiado. Comparto plenamente esa postura y, gracias a este acuerdo, nos aseguramos de que no lo hagan. Garantizamos que no obtendrán control ni una influencia significativa en Groenlandia y aseguramos una mayor presencia de aliados en el Ártico. Nuestro acuerdo de hoy subraya la importancia de la OTAN, y acogemos con satisfacción una mayor participación e implicación de socios y aliados en Groenlandia”.

“Asimismo”, continuó, “este acuerdo reconoce las contribuciones históricas y actuales, decisivas, de Estados Unidos a la seguridad y defensa de Groenlandia y del resto de la zona del Tratado del Atlántico Norte; ello incluye, por supuesto, los sacrificios realizados, los miles de millones de dólares invertidos y el papel que desempeñan las fuerzas armadas estadounidenses en la defensa de Groenlandia, tanto en el presente como en el futuro. Al mismo tiempo, el acuerdo respeta, naturalmente, la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de Groenlandia a la autodeterminación. Todos sabemos que vivimos tiempos difíciles en los que debemos demostrar nuestra fortaleza. Si permitimos que nos dividan como aliados, estaremos haciendo un favor a nuestros adversarios. Haremos todo lo posible por evitar que eso suceda”.

Frederiksen concluyó: “Comparto su opinión cuando insta a los aliados a asumir la parte que nos corresponde de la carga; de hecho, me parece lo justo. El Reino de Dinamarca hizo exactamente eso. El acuerdo es bueno para ustedes, Estados Unidos; es bueno para Groenlandia y es bueno para Dinamarca”.

Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, dijo: “Hoy es un día muy importante para nuestra seguridad compartida. Damos continuidad a 85 años de cooperación en materia de seguridad, periodo durante el cual acogimos a las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro país. El territorio de Groenlandia fue indispensable durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y contribuyó a la seguridad nacional de los Estados Unidos desde entonces. Es una trayectoria de la que nos sentimos orgullosos y que este acuerdo perpetúa”.

“El mundo cambió enormemente desde 1951”, dijo Jens Frederik Nielsen: “Un cambio notable es que la propia Groenlandia está hoy aquí, en la mesa, firmando este acuerdo. Y para Groenlandia, este no es solo un acuerdo sobre nosotros; es un acuerdo con nosotros. Tiene en cuenta al pueblo de Groenlandia, nuestros derechos, nuestros medios de vida y el desarrollo de nuestro país. Esto ha sido una prioridad fundamental para nosotros a lo largo de este proceso, y un resultado muy positivo de lo que hoy hemos firmado. El panorama de seguridad en el Ártico está cambiando, y reconocemos las amenazas a la seguridad a largo plazo sobre las que usted, señor presidente, habló acertadamente. Precisamente por eso insistimos en mantener un diálogo constructivo. Groenlandia es importante para la seguridad de América del Norte y para la seguridad transatlántica, y este acuerdo refleja que comprendemos nuestra responsabilidad y actuamos en consecuencia. Creemos que es vital mantener una OTAN fuerte, también en el Ártico, donde la alianza desempeña un papel clave”.

“Este acuerdo debería disipar cualquier duda, hoy y en el futuro, sobre dónde reside la lealtad de Groenlandia”, prosiguió: “Nuestro compromiso con esta alianza y con la seguridad que construimos juntos está fuera de toda duda. Somos, fuimos y seguiremos siendo amigos incondicionales de los Estados Unidos y parte de la alianza occidental. Este acuerdo es histórico; se trata de asumir una responsabilidad compartida para lograr un Estados Unidos seguro y una Groenlandia segura, con respeto mutuo y un Ártico en paz. Es un acuerdo en el que gana todo el mundo”.

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