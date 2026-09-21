La agenda de León XIV en la Argentina: Cottolengo Don Orione, una cárcel, misa multitudinaria y foco en el mundo el trabajo

El Vaticano confirmó este lunes la agenda oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá encuentros en la Casa Rosada, una misa en Luján, actividades en Córdoba y Claypole, una vigilia con jóvenes y una visita a un complejo penitenciario federal.

La visita formará parte del viaje apostólico que el pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según el programa difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

8 de noviembre

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. El aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30, donde tendrá lugar la recepción oficial.

A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y veinte minutos después participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17:50 está prevista la visita al presidente Javier Milei, y, a las 18:30, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

9 de noviembre

La actividad continuará el lunes 9 con una visita, a las 9:15, al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

10 de noviembre

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. Su partida desde Buenos Aires está programada para las 7:30 y la llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella para las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

11 de noviembre

La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo.

Luego viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje apostólico.

Agenda Completa del Viaje Apostólico (Uruguay-Argentina-Perú)

Viernes 6 de noviembre – Roma / Montevideo

La jornada comienza a las 07:00, con la salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino rumbo a Montevideo. La llegada al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso” se produce a las 16:30, seguida de la acogida oficial.

A las 17:30, se realiza la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia. A las 17:45, tiene lugar un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. A las 18:15, se lleva a cabo la visita al Presidente de la República en el Edificio José Artigas. La jornada concluye a las 19:10, con la celebración de las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana.

Sábado 7 de noviembre – Montevideo / Paysandú / Montevideo

A las 08:25, salida en avión desde Montevideo hacia Paysandú. La llegada al aeropuerto “Brigadier General Aviator Tydeo Larre Borges” se produce a las 09:10.

A las 10:00, se celebra la Santa Misa en el Parque París Londres. A las 12:45, salida en avión de regreso a Montevideo, con llegada a las 13:30.

Por la tarde, a las 17:00, se realiza un encuentro con la realidad social de Casavalle en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. A las 18:00, tiene lugar un encuententro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay. A las 19:00, se desarrolla una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Domingo 8 de noviembre – Montevideo / Florida / Buenos Aires

A las 10:30, se celebra la Santa Misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

A las 15:10, se realiza la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco. A las 15:30, salida en avión hacia Buenos Aires, con llegada al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, seguida de la acogida oficial.

A las 17:00, se visita el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín. A las 17:20, se lleva a cabo la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. A las 17:50, se realiza la visita al Presidente de la República. A las 18:30, tiene lugar un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre – Buenos Aires / Claypole / Buenos Aires

A las 09:15, se visita al personal y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30, se celebra la Santa Misa en el Monumento de los Españoles.

A las 16:10, se realiza un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. A las 17:30, tiene lugar un encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. A las 18:45, se celebran las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. La jornada concluye a las 19:45, con una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre – Buenos Aires / Córdoba / Buenos Aires

A las 07:30, salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba. La llegada al aeropuerto “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella” se produce a las 09:00.

A las 10:00, se celebra la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. A las 15:15, se realiza un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16:55, salida en avión hacia Buenos Aires, con llegada a las 18:10. A las 20:15, se lleva a cabo una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre – Buenos Aires / Luján / Lima

A las 08:00, se realiza una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10:00, se celebra la Santa Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A las 13:30, se desarrolla la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini. A las 14:00, salida en avión hacia Lima.

La llegada a la Base Aeronaval del Callao se produce a las 17:30, seguida de la acogida oficial. A las 18:15, se realiza la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno. A las 18:45, se lleva a cabo la visita al Presidente de la República. La jornada concluye a las 19:45, con un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre – Lima

A las 09:30, se realiza un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. A las 10:20, se celebra la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. A las 11:30, tiene lugar un encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

Por la tarde, a las 18:00, se desarrolla una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima. La jornada concluye a las 20:00, con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre – Lima / Chiclayo / Pimentel / Chiclayo

A las 07:40, salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo. La llegada a la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” se produce a las 09:10.

A las 10:30, se celebra la Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. A las 12:40, se realiza una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

A las 16:30, tiene lugar un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. A las 17:45, se desarrolla un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada finaliza a las 19:00, con una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre – Chiclayo / Santa Cruz de Succhabamba / Zaña / Chiclayo

A las 08:00, se celebra el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. A las 09:10, salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, con llegada a las 09:50.

A las 11:00, se celebra la Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. A las 13:15, salida en helicóptero hacia Chiclayo, con llegada a las 14:00.

A las 17:30, se realiza un encuentro de oración con la comunidad católica, en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo.

Domingo 15 de noviembre – Chiclayo / Cusco / Pucallpa / Lima

A las 07:50, salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco. La llegada al aeropuerto “Alejandro Velasco Astete” se produce a las 10:00.

A las 10:30, se lleva a cabo un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman. A las 11:45, se reza el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción.

A las 13:05, salida en avión hacia Pucallpa, con llegada a las 14:30. A las 15:00, se realiza un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. A las 16:45, se celebra la Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

A las 19:05, salida en avión hacia Lima, con llegada a las 20:20.

Lunes 16 de noviembre – Lima / Callao / Roma

A las 08:30, se visita al personal y asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30, se celebra la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas.

A las 13:15, se realiza la ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao. A las 13:45, salida en avión hacia Roma.

Martes 17 de noviembre – Roma

La llegada al aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino se produce a las 10:25, cerrando el viaje apostólico.