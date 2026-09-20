Investigó el daño de los plaguicidas y ahora podría perder su puesto dentro del INTA

La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet en la Estación Experimental Balcarce, enfrenta un sumario administrativo por su rol como coordinadora argentina del Proyecto SPRINT, que midió residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Según su abogado, Mario Bolla, el expediente propone su exoneración, la sanción más grave del empleo público nacional, que implicaría perder el cargo e impediría reingresar a organismos del Estado.

Aparicio, quien lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Balcarce, asegura que esta posible sanción surgio cuando encontraron los primeros datos de su investigación. En un reportaje con el sitio especializado Bichos de Campo, la investigadora aseguró: “Tenemos algunos plaguicidas que aparecen contundentemente en todas las matrices, en todas las muestras, tanto en suelo como en la sangre de los individuos, en la materia fecal, en la orina, en los hisopos nasales, en las pulseritas que les pusimos para usar, pero también en las matrices biológicas animales”.

Y remarcó: “Estamos conviviendo con plaguicidas. Y no es Argentina: conviven también los italianos, los de Países Bajos, los españoles”. De todos modos, la investigadora aclaró que medir la presencia de un compuesto no equivale a demostrar un daño a la salud, pero que sin medición no se puede evaluar la exposición ni corregir prácticas.

El proyecto SPRINT fue aprobado dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea y comenzó en septiembre de 2020, con Argentina como único país extracomunitario. La primera etapa buscó 209 plaguicidas en muestras de once países; en el país participaron 73 personas de ciudades, pueblos y establecimientos agropecuarios. Según Aparicio, el proyecto pasó por las instancias institucionales del INTA, que lo difundió en sus primeros años.

Los resultados estuvieron disponibles en 2023 y ese año el vínculo se quebró. Según reconstruyó Bichos de Campo, en junio el INTA le prohibió a Aparicio difundir las mediciones y frenó una reunión para devolver los resultados a los participantes; en diciembre, bajo la presidencia de Mariano Garmendia, el organismo se retiró del proyecto. Dentro del INTA y de parte del sector agropecuario había cuestionamientos al enfoque europeo y temor a que los datos se usaran para demonizar a la agricultura convencional.

El sumario

Según la investigadora, a fines de 2024 hubo consultas internas sobre sus funciones en SPRINT y a comienzos de 2025 fue citada a declarar. Bolla detalló que se le imputan ocho hechos, entre ellos un supuesto perjuicio material grave para la administración pública, que la defensa rechaza al recordar que el financiamiento fue europeo. Agregó que otros investigados por su intervención institucional recibieron propuestas de sanción mucho menores. Si se confirma la exoneración, anticipó, recurrirán a la Justicia contencioso administrativa federal.

Aparicio atribuye el proceso a la aparición de los datos y describe un clima de aislamiento: sus colegas se acercan poco y, dijo, “parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”. Ella y su abogado creen que la sanción ya está decidida por la conducción actual del organismo y sostienen que casi no tuvieron oportunidad de defensa. El INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado con vigencia desde el 3 de septiembre de 2025 (Decreto 684/2025), tras el rechazo del Congreso a reestructurar el organismo. En la entrevista no figura una respuesta de las autoridades del INTA.

La postura del gremio

APINTA, el gremio de los trabajadores del INTA, difundió un comunicado en defensa de la investigadora. Sostiene que la investigación científica debe desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional, y recuerda que la presentación pública de los resultados de SPRINT fue suspendida en 2023 y que luego el INTA finalizó la participación argentina. “No hay INTA fuerte si se silencia a quienes producen conocimiento”, afirma el texto.

El gremio lanzó una campaña para juntar firmas en apoyo a Aparicio.