Del rechazo del ejército a triunfar en los Emmy: el doble hito histórico de Matthew Rhys

Matthew Rhys ha vivido un recorrido profesional difícil de imaginar cuando, hace 26 años, llegó a plantearse abandonar la interpretación. Tras trabajar junto a Kathleen Turner en El graduado en 2000, el actor galés pasó más de un año y medio sin encontrar un nuevo papel. La situación le llevó incluso a valorar una alternativa radical, entrar al ejército británico. Sin embargo, las Fuerzas Armadas también rechazaron su candidatura.

De quedarse sin papeles a hacer historia

El propio Matthew Rhys recordó aquella etapa en una entrevista con la BBC y explicó que llegó a reunirse con un oficial del ejército para valorar las posibilidades que tenía de alistarse. Muy a su pesar, la respuesta no tardó demasiado en llegar y fue negativa. En una carta le comunicaron que agradecían su interés y le deseaban suerte en su carrera. Sin embargo, años después aquel rechazo adquiere un significado completamente distinto, teniendo en cuenta la trayectoria que ha acabado teniendo el actor galés.

Actualmente, ha conseguido uno de los mayores hitos de su carrera durante la 78ª edición de los premios Emmy. Rhys se llevó dos estatuillas en una misma noche, ambas por trabajos diferentes y en categorías protagonistas. Es decir, que la Academia de Televisión confirmó su victoria como mejor actor protagonista de comedia por La maldición de Widow's Bay y como mejor actor protagonista en una serie limitada o antología por The Beast in Me.

No solo eso, sino que Rhys se convirtió en el primer intérprete que gana dos Emmy por interpretaciones protagonistas en un mismo año. El logro amplía también un palmarés que ya incluía el premio conseguido en 2018 por The Americans. Con sus nuevas victorias, el actor ha conseguido premios como protagonista en las tres grandes categorías interpretativas de televisión: drama, comedia y serie limitada o película.

Dos personajes totalmente diferentes

Uno de los premios llegó por su trabajo en The Beast in Me, producción de Netflix en la que Rhys interpreta a Nile Jarvis. La serie sigue a Aggie Wiggs, una escritora interpretada por Claire Danes que se ha apartado de la vida pública después de la muerte de su hijo. La llegada de Jarvis a la vivienda vecina altera su rutina y acaba convirtiéndose en una inesperada fuente de inspiración para ella. Rhys obtuvo el Emmy por encarnar a este personaje.

Por otro lado, la segunda estatuilla llegó gracias a La maldición de Widow's Bay, una producción de Apple TV en la que interpreta a Tom Loftis. Su personaje es el alcalde de una pequeña localidad situada en una isla marcada por una misteriosa maldición. Loftis trata de convertir el lugar en un destino turístico para conseguir recursos y promocionarlo como una especie de nuevo Martha's Vineyard. La serie se mueve entre la comedia y el terror y también terminó llevándose el Emmy a mejor comedia.

Además, el éxito de La maldición de Widow's Bay convirtió la ficción en una de las grandes protagonistas de la gala. La serie consiguió seis premios y terminó la temporada de los Emmy con 14 galardones, superando el récord que había establecido The Studio el año anterior con 13.