Milei desembarcó en Bahía Blanca con el RIGI como bandera y su tropa política para 2027

La tercera visita de Javier Milei a Bahía Blanca tuvo esta vez un escenario muy distinto de las anteriores. El Presidente volvió este viernes a la ciudad bonaerense, pero ya no empujado por una tragedia climática sino con una agenda diseñada para mostrar inversiones privadas, reivindicar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y volver a pisar políticamente la provincia de Buenos Aires.

Milei llegó acompañado por buena parte de su círculo político: su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional y armador bonaerense de La Libertad Avanza Sebastián Pareja. La comitiva combinó así funcionarios de gestión con algunas de las figuras que tendrán peso en la construcción libertaria hacia 2027.

La primera parada fue Compañía Mega, en el polo industrial bahiense, una empresa dedicada al procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta. Allí lo esperaban a Milei, entre otros, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el CEO de la compañía, Tomás Córdoba. El Presidente recorrió las instalaciones, pasó por la sala de control, conversó con operarios y escuchó una presentación sobre el proyecto de expansión de la compañía.

La firma prevé invertir US$365,4 millones bajo el RIGI para ampliar su capacidad productiva y exportadora. Según los números difundidos por el Gobierno, el proyecto tendrá impacto en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, permitirá incrementar un 27% la capacidad de procesamiento y generará unos 770 puestos de trabajo directos e indirectos.

La escala le permitió a la Casa Rosada poner en escena uno de los argumentos con los que pretende defender uno de los capítulos centrales de su programa económico: que el régimen de beneficios para grandes inversiones aprobado al comienzo de la gestión empieza a traducirse en proyectos concretos. Bahía Blanca, por su conexión con Vaca Muerta y su infraestructura portuaria, ofrece además un escenario especialmente favorable para esa narrativa.

Durante el traslado en helicóptero, Milei sobrevoló también los terrenos contiguos a la Central Térmica Piedra Buena donde Pampa Energía proyecta construir una planta de urea. Según informó el Gobierno, el proyecto contempla una inversión de US$2.700 millones y una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029.

Según las estimaciones oficiales, será la mayor planta de urea de la región y permitirá tanto abastecer el mercado doméstico como exportar. El Gobierno calcula un impacto de alrededor de US$1.000 millones entre exportaciones y sustitución de importaciones. Durante la visita, Milei mantuvo además un encuentro con el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, que la Oficina del Presidente se encargó de difundir públicamente.

De las inundaciones al RIGI

La escena de este viernes contrasta con las otras dos veces que Milei había llegado a Bahía Blanca desde que asumió la Presidencia. Las dos estuvieron precedidas por una tragedia.

La primera fue en diciembre de 2023, pocos días después de asumir, cuando un fuerte temporal golpeó la ciudad y provocó 13 muertes. La segunda ocurrió en marzo de 2025, después de la inundación que dejó 18 víctimas fatales y extensas zonas de Bahía Blanca bajo el agua. Aquella crisis abrió además un canal de diálogo poco habitual entre el Presidente y el intendente peronista Federico Susbielles, quien llegó a agradecer públicamente la asistencia del Gobierno nacional y destacó el perfil que había mantenido Milei durante su recorrida por las zonas afectadas.

Esta vez, sin embargo, el clima fue otro. Susbielles quedó fuera de la agenda presidencial y los organizadores procuraron que los funcionarios municipales no tuvieran contacto con Milei durante su paso por la ciudad. El Presidente llegó para mostrar inversiones privadas y rodearse de empresarios y de su propia estructura política, antes de una actividad con dirigentes y militantes libertarios prevista para la tarde.

La composición de la comitiva tampoco pasó inadvertida. Junto a Milei viajaron Karina Milei, Santilli y Pareja, tres nombres directamente involucrados, desde lugares diferentes, en el armado político que el oficialismo empieza a ordenar de cara a 2027. Bahía Blanca es además uno de los distritos relevantes de la Sexta Sección Electoral y está gobernada desde 2023 por el peronismo, después de ocho años de administraciones del PRO.

La actividad política está prevista para las 16.30, cuando dirigentes y seguidores de La Libertad Avanza serán convocados a concentrarse en las inmediaciones del Hotel Land Plaza, en el centro bahiense. En paralelo, organizaciones sindicales y universitarias preparan su propia recepción: gremios como ATE y SUTEBA convocaron a manifestarse y agrupaciones universitarias desplegarán una bandera con la consigna “Milei cumplí la ley”, en referencia al proyecto de financiamiento universitario sistemáticamente vetado por el Presidente.

PL